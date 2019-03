Rubalcaba: "El candidato del PP está debajo de la cama"

El líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha dicho que el PP no tiene candidatura europea porque nadie quiere dar la cara para defender la reforma laboral o los recortes en sanidad o educación y ha dicho que, por eso, su candidato está escondido "debajo de la cama".



En su intervención durante la presentación de la candidatura socialista a las elecciones del 25 de mayo, que encabeza Elena Valenciano, Rubalcaba ha querido responder al "protocandidato" del PP, al ministro de Agricultura Miguel Arias Cañete, cuyo nombre es el que más suena como cabeza de lista y quien ayer dijo que si nadie se quedaba en casa ganaría el Partido Popular.



"Si no tenéis candidato -le ha replicado-; el que no ha salido de su casa es el candidato del PP, que está debajo de la cama. ¿Cómo le pides a la gente que salga?".



También ha subrayado que la derecha europea es la que ha llevado el populismo y la xenofobia con su política equivocada y su "austericidio".



Valenciano, arropada por Felipe González y Zapatero

Los expresidentes del Gobierno Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero han apoyado a la cabeza de lista socialista para las próximas elecciones europeas, Elena Valenciano, en la presentación de la candidatura que la acompaña en estos comicios.