Rovira pide evitar la desobediencia civil y después se desdice

La número dos de ERC, Marta Rovira, ha reconocido que no se puede aconsejar la desobediencia civil si el Tribunal Constitucional se pronuncia contra la Ley de Consultas aprobada en el Parlament, norma "muy difícil" de suspender con argumentos "jurídicos" y si no se obedece a "voluntades políticas".

En una entrevista radiofónica, la secretaria general de ERC ha admitido que desde su partido y desde el Parlament no se puede llamar a la desobediencia civil si el Consitucional veta la consulta soberanista del 9 de noviembre, tras la aprobación ayer en el Parlament de la Ley de Consultas catalana.

"No hemos de ir predicando la desobediencia civil con estas palabras, porque en definitiva ya la estamos haciendo, y a veces la palabra desobediencia puede impactar a algunas personas, pero lo que nosotros reclamamos de forma pacífica y cívica en las calles ¿qué es?", se ha preguntado Rovira.

En este sentido, ha precisado que "no hace falta votar" la desobediencia civil en el Parlament, en referencia a la resolución que la CUP presentó en el Debate de Política General sobre esta cuestión y que ERC no apoyó. Marta Rovira ha subrayado que el alto tribunal "no tiene argumentos jurídicos" para declarar inconstitucional la Ley de Consultas aprobada ayer en la cámara catalana, si "no obedece a voluntades políticas".

Por ello, ha considerado que debemos "continuar con nuestro camino" siendo "fieles" al mandato y a la voluntad de los catalanes, y ha recordado que cualquier decisión ante un veto del Constitucional a la consulta soberanista requiere el consenso de los partidos favorables al derecho a decidir.

Eso sí, Rovira ha dado marcha atrás sólo a medias. Después de hacer esas declaraciones, ha pedido calma a los suyos en Twitter y ha asegurado que van a desobedecer "cuando haga falta".