Rosa María Mateo lamenta el "calvario" que el PP que le ha hecho pasar al frente de RTVE

La administradora única provisional de RTVE, Rosa María Mateo, ha reprochado, en la que puede ser su última comparecencia en el Parlamento antes de ser sustituida por la nueva cúpula directiva, que "el único calvario" al frente de la Corporación se lo ha hecho pasar el PP.

"Trabajar en RTVE estos tres años ha supuesto un orgullo y me he sentido muy responsable de todos los trabajadores y del trabajo que hacen magníficos profesionales. El único calvario que he tenido en RTVE es al que ustedes me han sometido", ha dicho al contestar a una de las preguntas que le han planteado los populares durante su comparecencia en la comisión de Control de RTVE en el Senado.

Un día después de que el Congreso haya elegido a los seis vocales que le corresponde nombrar para el Consejo de Administración de RTVE, en la comparecencia Rosa María Mateo ha asegurado que hasta que deje RTVE no va a acometer ningún cambio.

No lo hará, ha dicho, ni prescindirá del director de Información y Actualidad de la Corporación, como ha pedido el PP, a cuyos parlamentarios les ha dicho que "dejen de denigrar a RTVE y la apoyen no solo moralmente, sino económicamente".

"Ya que ahora tienen a gente de su partido y les siguen en el Consejo de Administración -se ha dirigido a los populares-, creo que deberían de tener otra postura con TVE, porque es algo público que pertenece a todos los españoles y que pagan todos los españoles, como les pagan a ustedes y a mí".

Defiende su gestión

Rosa María Mateo compareció este viernes en su última Comisión Mixta del Congreso-Senado de RTVE para defender su gestión al frente de la corporación de la que, según dijo, "se ha recueprado el prestigio".

Mateo indicó que cuando aceptó el cargo, en 2018, los informativos de RTVE "estaban desacreditados". "Hoy", aseguró, "son independientes y plurales".

Mateo, que ha ejercido como administradora desde que en 2018 fracasara el acuerdo para renovar el Consejo, añadió que aceptó el puesto pensando que se trataría de algo temporal, "de tres a cuatro meses".

"No fue Sáchez"

Además, insistió en que no fue nombrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sino que fue propuesta por el PSOE y "refrendada en el Congreso por 180 votos".

La administradora aseguró que cuando llegó a la presidencia de RTVE, la corporación contaba con una deuda de 100 millones de euros y seguía pendiente de aprobar un convenio. Tras dos años de trabajo, apuntó, "se ha conseguido recuperar el prestigio de la cadena"

El rótulo sobre Leonor

Mateo también hizo referencia al rótulo que apareció en TVE y en el que se leía, con motivo de la salida de la infanta para estudiar en el extranjero, "Leonor se va de España, como su abuelo". "Fue un despropósito, jamás tendría que haberse publicado".