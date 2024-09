Rosa Dávila, presidenta del cabildo de Tenerife: "No podemos ser un campo de refugiados para menores migrantes"

La llegada constante de cayucos a las costas canarias está acarreando bastantes problemas a los efectivos que atienden a los migrantes que viajan en ellos. Solo en este mes de septiembre han arribado más de 600 personas en pateras. Muchos de ellos son menores, a los que el Gobierno de Canarias está prestando atención y protección.

En estos momentos hay unos 5.300 menores migrantes no acompañados repartidos por los 80 centros de las islas. Pero los recursos comienzan a escasear, las ONG están sobrepasadas y los centros ya no pueden acoger a más niños y niñas. Ante el grito desesperado del Gobierno canario, el Ministerio de Defensa ha cedido dos instalaciones militares en desuso que hay en Tenerife para la acogida de estos menores.

Una es el cuartel del Cristo y otra el polvorín de Tabares, ambas en el municipio de San Cristóbal de La Laguna. La última está en absoluto deterioro, en estado ruinoso, por lo que llevaría mucho tiempo en acondicionarlo. Por eso el Ejecutivo regional no ve esta opción como una alternativa inmediata, ya que, aseguran, se necesitan medidas urgentes para una situación de emergencia, como es esta crisis migratoria.

"Este no es eñ camino", aseguran las autoridades canarias

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha sido muy crítica con esta decisión de la ministra Margarita Robles. Aunque cree que la ministra lo ha hecho con la mejor intención, Dávila apunta que "Tenerife dice no, este no es el camino". “El centro del polvorín, por ejemplo, está derruido y no están condiciones para albergar a nadie. Y aunque estuviera en condiciones, la solución no pasa por ahí", dice la presidenta, porque no se trata de "crear lugares de almacenamiento. Además, La Laguna ya alberga dos grandes centros de retención de inmigrantes en Las Raíces y en Las Canteras".

Rosa Dávila asegura que están empeñados e"n convertir a Tenerife, a La Laguna y a Canarias en un gran campo de refugiados, y nos negamos. Hemos dicho ya se acabó, basta ya".

El presidente canario, Fernando Clavijo, coincide con la presidenta, Rosa Dávila, en que "la solución no es abrir más centros" sino "modificar la ley" y que los niños sean derivados en los primeros 15 días. Eso es lo que hoy le va a expresar también al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a Canarias Iara conocer la realidad de la migración.

Canarias exige al Gobierno central que destine a la Comunidad Autónoma, de forma "inmediata", los 150 millones de euros que ha solicitado para poder pagar a las ONG que atienden a los menores migrantes que llegan en pateras y cayucos a las Islas. Canarias ya custodia en solitario cerca de 5.300 niños con un sobrecoste para la Comunidad de entre 150 y 160 millones de euros.