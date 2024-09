Clavijo insiste en la responsabilidad del Estado: "No vamos a ser cómplices de la vulneración de los derechos de los menores"

Fernando Clavijo, presidente de Canarias, exige al Gobierno de Pedro Sánchez responsabilidades sobre la crisis migratoria que azota España, especialmente la zona del archipiélago canario y Ceuta.

De hecho, hoy, Clavijo tenía pensado reunirse con el presidente de Ceuta. Sin embargo, esa reunión entre ambos presidentes que tienen el objetivo de enfrentar la crisis migratoria en estas zonas, se ha aplazado. En una entrevista para Espejo Público, Clavijo señala el porqué de este aplazamiento, junto con otras cuestiones que preocupan a la Comunidad Autónoma respecto al extremo flujo migratorio que están llegando a las islas.

Una de las mayores preocupaciones son el gran número de menores no acompañados que llegan en cayucos a suelo canario. Respecto a esto y ante la duda de a quién corresponde la responsabilidad de tutela de estos menores, Clavijo es contundente: "La ley del 96 establece que los menores que se encuentran en abandono o desamparo en una Comunidad si son responsabilidad de ella. Sin embargo, estos menores no acompañados no vienen en situación de desamparo y abandono, vienen bajo la guardia y custodia de la administración del Estado". Explica que los Cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado son quienes los rescatan de alta mar y los llevan de vuelta a tierra canaria.

Clavijo es contundente respecto a esto y señala: "No vamos a ser cómplices de la vulneración de los derechos de los menores". Relata cuáles son las condiciones en las que llegan, "son entregados a ONG". "Pudimos entender que en una situación de emergencia a finales del 2023 donde nos llegaron a nuestras costas 7.398 menores no acompañados, había que actuar de forma rápida, pero no podemos normalizar eso, no podemos normalizar una situación de emergencia", denuncia.

La situación migratoria en Canarias va cada vez más al límite y Clavijo asegura que soportan todo el peso de esa presión que "no lo podemos permitir". "Nosotros necesitamos que esos menores estén protegidos, tenemos más de mil menores de Mali que son susceptibles a asilo político y no han sido entrevistados o escuchados, tenemos menores que son entregados con una hoja rellenada a mano, sin foto, sin huella, y luego no podemos identificarlos". "Desde Canarias decimos basta ya, no podemos seguir siendo cómplices", exclama.

Reunión con el presidente de Ceuta

El presidente canario tenía en su agenda política de este miércoles 4 de septiembre una reunión con el presidente de Ceuta para tratar el problema que afecta a ambos territorios sobre el flujo migratorio. Sin embargo, esta reunión se ha visto aplazada. "La ministra iba a visitar Ceuta y la jornada que yo tenía era hasta las 15:00 horas. La visita de la ministra es importante y el presidente de Ceuta me ha pedido posponer para que él pueda tratar con el Gobierno sus inquietudes".

Alega que "por desgracia o por fortuna" va a haber tiempo de tratar el asunto, ya que señala que las comunidades que están soportando la mayor presión de este tema son tanto Ceuta como Canarias.

Posible demanda al Gobierno

Este pasado martes, Clavijo lanzó un órdago al Gobierno y amenazó con llevarlo a los Tribunales por la dejación de sus funciones en materia migratoria. "No ha quedado más remedio. No vamos a seguir asumiendo la custodia ni la tutela", informó el presidente en una entrevista con Onda Cero en referencia al tema de los menores migrantes no acompañados.

"Le pido al Gobierno que gobierne"

Clavijo señala al Gobierno directamente y le acusa de no sentarse a hablar con el Partido Popular para llegar a un acuerdo y reformar la Ley de Extranjería, que no salió adelante en julio. Hoy, en Espejo Público, ha vuelto a pedir esta reunión por parte de Gobierno y oposición. "Le pido al Gobierno que gobierne y se siente con el principal partido del Congreso de los Diputados para alcanzar un acuerdo".

"Esa discusión del Gobierno de España con el PP y Junts para tratar la ley, no se ha producido, yo pido que se produzca, estoy en disposición de sentarme con el PP y con el Gobierno para alcanzar un acuerdo, pero eso no se produce".

El cruce de acusaciones continúa, y el Gobierno señala a la oposición como culpable de que no se haya llegado a un acuerdo aún sobre esta materia: "Esa modificación que se registró en el Congreso de los Diputados para dar una respuesta rápida a esta situación a quien la votó en contra, está en la calle Génova, que es el Partido Popular, y gobierna en Canarias y en la Ciudad Autónoma de Ceuta", señaló la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

¿Y ahora qué?

La situación de crisis continúa y el flujo de migrantes que llegan a Islas Canarias no parece frenar. El presidente de la Comunidad Autónoma ha pedido a las ONG que no acepten más menores no acompañados. Clavijo explica que "son dos cuestiones diferentes". "Vamos a seguir dándole la atención inmediata a los menores. El menor no va a estar desprotegido a la intemperie, va a tener su carpa, espacio donde estar...", señala y subraya que la cuestión es otra: "Desde el momento en que la Comunidad asume la tutela del menor, la atención del menor, conlleva algo más que tenerlo en una carpa, darle de comer y que tenga baño donde aseare. Conlleva educación, formación, ayuda psicológica..." y para ello, el presidente sigue insistiendo en que el Gobierno se haga responsable.

