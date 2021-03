Rodrigo Rato reconoce una relación "cordial" con Bárcenas: "A mi el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca"

Rodrigo Rato ha declarado hoy por videoconferencia en el juicio de la caja b del PP en el que el extesorero Luis Bárcenas es el principal acusado.

El exministro y vicepresidente ha asegurado que actualmente tiene una relación "muy esporádica" con Luis Bárcenas ya que él está en prisión aunque sí la ha definido como "cordial".

Preguntado sobre las acusaciones sobre que Bárcenas sufría "delirios" declaradas en sede judicial durante la jornada en la que declararon los expresidentes del Gobierno José María Aznar y Mariano Rajoy. "No aprecié a nadie en el PP que sufriera delirios".

Rato ha marcado una diferencia entre su relación personal con Luis Bárcenas y la profesional para asegurar que "yo no mantenía relación laboral ni profesional con el gerente".

Preguntado por los llamados 'papeles de Bárcenas' que Rato ha asegurado desconocerlos. "Yo no los he visto nunca, desconozco su origen y su veracidad en lo que a mí se refieren son falsos. Yo no he recibido ninguna remuneración del PP desde el año 89 que empecé a recibirla del grupo popular" e insiste: "A mi el señor Bárcenas no me ha dado dinero nunca".