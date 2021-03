10 frases de José María Aznar en su declaración en el juicio de los papeles de Bárcenas

El expresidente del Partido Popular, José María Aznar, ha asegurado ante el juez no haber recibido "ningún sobresueldo" y no conocer "ninguna contabilidad B en el PP". Asegura que todo lo cobrado del partido lo ha recibido vía transferencia y que todos estos ingresos están declarados a Hacienda. Asimismo, Aznar ha negado conocer los conocidos como papeles de Bárcenas, en alusión al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas.

Aznar declara por primera vez como testigo en un juicio para dar explicaciones sobre la presunta caja B del PP y los supuestos sobresueldos que el extesorero Luis Bárcenas, principal acusado, afirmó que varios dirigentes del partido habían cobrado indebidamente.

En la sesión de hoy, José María Aznar comenzó jurando decir toda la verdad y, sin retirarse en ningún momento la mascarilla, pronunció las siguientes 10 frases significativas:

"No he recibido nunca ningún complemento de sueldo. Todas las cantidades que recibía las he ha recibido vía transferencia y toda han sido declaradas absolutamente en mis declaraciones de impuestos. Jamás he recibido ningún sobresueldo".

"Es simplemente el Principio del devengo y el Principio de pago que cualquier persona que tenga un mínimo conocimiento de las cuestiones fiscales y de Hacienda lo sabe perfectamente".

"La liquidación que me corresponde por mi trabajo en el Partido Popular ser recibió siendo presidente del Gobierno, pero eso no tiene nada que ver con sobresueldos ni con ninguna otra circunstancia, si no como puna situación normal de la vida laboral de cualquier persona en cualquier empresa del mundo".

"Yo no he dado autorización a nadie para compensar económicamente a nadie"

"Entre otras cosas, no puedo dar instrucciones para pago económico a ninguna persona porque, entre otras cosas, no tenía competenccia ninguna para hacerlo".

"Yo no he conocido ninguna contabilidad B en el Partido Popular, no he conocido ninguna contabilidad paralela, no he conocido más contabilidad que la contabilidad oficial del Partido Popular que se remitía al Tribunal de Cuentas".

"Letrado, me puede preguntar 30 veces o 500 veces la misma pregunta en distintas páginas de distintas comparecencias que la respuesta va a ser siempre la misma".

"Como testigo que he sido llamado ante este tribunal, puedo decir que ni conocía esos papeles, ni conozco esos papeles y no tengo ningún indicio sobre su fundamento o justificación".

´"No he recibido ninguna cantidad ni responde a ninguna consideración que me pueda afectar esas anotaciones; si es que esas anotaciones son ciertas".

"No se olvide que yo cono mucho gusto y mucho orgullo he presidido un partido que llegó a tener 800.000 militantes activos que formaron el primer partido de España. Y de ellos y de su contribución a través de sus cuotas me siento muy orgulloso y de su labor al servicio de la democracia y de España".

El expresidente del Partido Popular ha negado la contabilidad B en todo momento y también la percepción de sobresueldos o cobros irregulares y ha recalcado, en varios momentos de su declaración que sus respuestas se ofrecían en calidad de testigo en este juicio del Caso Bárcenas.