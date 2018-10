Robles asegura que la decisión sobre la venta de armas a Arabía Saudí la tomará Sánchez: "Lo que ha ocurrido con Khashoggi es gravísimo"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha explicado que "la posición del Gobierno español" sobre la venta de armas a Arabia Saudí "la dirá mañana el presidente de Gobierno", Pedro Sánchez, en una comparecencia "a petición de algunos partidos políticos". "Lo que ha ocurrido en relación al periodista Khashoggi es de una enorme gravedad, es una vulneración de derechos humanos gravísima", ha criticado.

En una entrevista en Espejo Público, Robles señala la importancia de la "reacción que está habiendo desde la comunidad internacional", incluso del presidente de EEUU, Donald Trump. "Es imprescindible que haya una investigación independiente y transparente", ha apuntado.

Robles ha recalcado que "sería bueno que el PP explicara qué pasó con aquel contrato de la venta de bombas del ejército español a Arabia Saudí", un hecho por el que, según asegura la ministra, "nunca se dio ningún tipo de explicación". "Ese contrato se firmó en el año 2015 y nadie informó de su existencia.

Ha explicado que, cuando ella propuso paralizar el contrato firmado en 2015 con Arabia Saudí que se encontró cuando llegó al cargo, lo hizo "por conocimiento de una determinada realidad", pero ha matizado que quien tiene toda la información es el presidente del Gobierno y quien decide finalmente mantenerlo es él, en una decisión muy meditada.

La ministra de Defensa asegura que en el debate sobre la venta de armas se debe decidir si deben "primar los intereses comerciales o los derechos humanos: es un debate que no es fácil". "España tiene un compromiso clarísimo con la defensa de los derechos humanos en el mundo", ha sentenciado.

En cuanto a las reuniones del líder de Podemos, Pablo Iglesias, con algunos dirigentes nacionalistas, Robles ha explicado que "Iglesias es el líder de un partido que ha llegado a un acuerdo con el PSOE para la tramitación de los presupuestos, pero esta gira la está haciendo en función de su posición como dirigente de Podemos". "Lo que hace Pablo Iglesias lo hace como dirigente de Podemos y no como enviado ni como representante del Gobierno", ha asegurado.

Señala además que desconoce el contenido exacto de las reuniones que está manteniendo el líder de Podemos, pero ha querido dejar claro que "el Gobierno está comprometido en sacar estos presupuestos".

Por último, la ministra de Defensa ha considerado"insólito" que el presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díaz Picazo, haya descalificado a los magistrados que adoptaron la resolución sobre el pago del impuesto de actos jurídicos documentados en una hipoteca y haya establecido una "sombra de duda" sobre ellos. "Es insólito, en los doce años que he estado en esa sala del Tribunal Supremo, nunca he visto nada parecido", ha afirmado Robles.

Ha añadido que "no es bueno" que se cuestione a los seis magistrados que firmaron la resolución en una decisión "motivada" que, incluso, contiene un voto particular, ha incidido. Ha recalcado que conoce a los magistrados de la Sala Tercera, de la que ella procede, y se ha mostrado convencida de que han actuado conforme al ordenamiento jurídico, por lo que ha considerado "absolutamente desafortunada" la decisión de Díaz Picazo de convocar un pleno el 5 de noviembre para determinar si se confirma la doctrina de los magistrados que atribuye a la banca ese pago.

"Soy absolutamente crítica y no puede compartir en absoluto la decisión", ha recalcado Robles, que además ha considerado que la convocatoria del pleno "no favorece la idea de seguridad jurídica". No obstante, ha puntualizado que el pleno, que en su opinión debería celebrarse antes en todo caso, resolverá también de acuerdo a las consideraciones del ordenamiento jurídico.