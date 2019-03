Rivera: "Apoyamos antes a PP y PSOE, ahora que nos apoyen a nosotros"

El líder de Ciudadanos, Alber Rivera, ha reclamado para su partido la presidencia de la Junta de Andalucía ya que los números hacen posible el cambio. No ha sobrepasado al Partido Popular, pero ha pasado de 9 diputados a 21, después de una legislatura en la que ha sostuvo al gobierno de Susana Díaz hasta que se separaron.

Rivera, puesto que "tenemos suficientes votos para el cambio" y antes apoyaron al PP en algunos casos y al PSOE en otros, ahora, reclaman para ellos la presidencia. Dicen que este cambio solo se puede hacer desde el centro: "Vamos a plantear encabezarlo nosotros, un gobierno limpio, no pendiente de los juzgados... no hay ningún motivo para que no sea así".