Rivera: "Rajoy le dijo 'no' al Rey y ahora le dice 'no' a Ciudadanos y a un pacto constitucionalista"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado que escribió la carta a Mariano Rajoy como "petición formal de un partido político que busca un acuerdo constitucionalista con el PP y el PSOE", en sintonía con lo que creía que quería el presidente 'popular'. "Quería reunirme con él para explicarle todos los puntos comunes" en ese pacto, ha explicado en una entrevista en el programa Espejo Público. "Pero el señor Rajoy le dijo 'no' al Rey y ahora le dice que 'no' a Ciudadanos y a un pacto constitucionalista", ha añadido.

"Esto va de voluntad política: si Rajoy y Sánchez en vez de haber mantenido la guerra fría del PP y el PSOE de los últimos 30 años hubieran tenido una oposición de espacios comunes, ahora no estaríamos así", ha manifestado Rivera, que ha valorado que Ciudadanos ha intentado mediar para lograr un acercamiento entre los dos. Tras calificar la situación de "ridícula", ha dicho que es "un problema de sillas y personas" porque "Rajoy piensa que la única manera de que España salga adelante es que él sea presidente". Por eso, ha pedido "sentido de Estado" porque "no valen reproches ni resentimientos".

Rivera ha asegurado que "si hay que llegar a un acuerdo con el PSOE, Ciudadanos y el PP, no se apuntala a nadie, es que se intenta construir un Gobierno reformista". "Estoy intentando hacer presidente a alguien que suprima los aforamientos, tenga la valentía de hacer un pacto por la educación, de reformar las instituciones españolas... lo que quiero es que este país tenga reformas", ha valorado, criticando en referencia a Rajoy que "la misma persona que critica esto es la que dice que hay que llegar a un gran acuerdo".

Ha subrayado que "no es fácil poner de acuerdo a dos proyectos políticos distintos", aunque ha afirmado que "así se gobiernan 21 países de Europa". Rivera ha criticado que PP y PSOE ni "se den la mano" y ha defendido que Ciudadanos está trabajando "para descongelar esa guerra fría". "Hay otra opción, que es dejarlo de intentar e ir a elecciones cada tres meses", ha añadido, aunque ha descartado que ésa sea la solución porque "dejarían un mapa prácticamente igual".

El líder de Ciudadanos, que ha asegurado que aún no ha escuchado "ni una crítica al contenido del documento", ha defendido sobre su acuerdo con el PSOE. "Hay dos opciones: que el Gobierno sea con Podemos de vicepresidente, con el CNI, el Ministerio de Economía, seis carteras, con el voto de los independentistas y con un referéndum, y otra con un Gobierno centrado, moderado y europeísta", ha valorado. "El PP es necesario para la reforma constitucional, por eso le tiendo la mano", ha añadido.

Rivera ha afirmado que "si el Rey propone otro candidato a la investidura", se sentará con él "para buscar puntos comunes". Pero ha destacado que eso sería "en una segunda fase" y que "a día de hoy es Pedro Sánchez" el propuesto para la investidura.

Preguntado por las veces que en campaña aseguró que no formaría parte de ningún Ejecutivo de PP o PSOE, el líder de Ciudadanos ha subrayado que de momento no está "en ningún Gobierno" sino "apoyando un texto". No obstante, ha añadido que "si para que España tenga Gobierno hace falta", "no lo descarta" aunque no es su "voluntad". "Yo no pensaba que en España se llegaría a esta situación en la que los dos principales partidos no se pondrían de acuerdo ni para darse la mano", ha apostillado.