Rivera: "PP y PSOE tienen que abanderar el intento de negociación o asumir que no pueden gobernar"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha trasladado al Rey que es momento esta misma semana de que se ponga en marcha el "proceso constitucional" para elegir presidente del Gobierno, sentarse a negociar y abandonar el "tacticismo" del PP y el PSOE, incluso aunque el Monarca no proponga todavía candidato.

En rueda de prensa en el Congreso tras entrevistarse durante 70 minutos con Felipe VI en el Palacio de la Zarzuela, Rivera ha subrayado que frente a la "agenda personal" de Mariano Rajoy o Pedro Sánchez y el "bloqueo" institucional de las últimas semanas, su partido está dispuesto a negociar desde ya un "gobierno de transición" y un paquete de reformas, en primer lugar con PP y PSOE.

Si bien ha recalcado que su partido podría decantarse en la investidura por una abstención para facilitar un gobierno, sea del PSOE o del PP, respecto a la posibilidad de que Ciudadanos votara a favor de la investidura de Sánchez ha contestado: "No lo consideramos. Igual que dije en otra entrevista que tampoco consideraba ir a la luna pero que no lo descartaba". Cree que la fórmula de la abstención es "una manera de implicarse" y de permitir que arranque la legislatura, recordando que Ciudadanos, hasta ahora, ha sido la única fuerza que ha "movido ficha" al revelar la posibilidad de abstenerse en la investidura

Ante la insistencia de los periodistas sobre esta cuestión, Rivera ha respondido en términos parecidos: "Nunca me he planteado si ir a la luna o no. En principio no, pero insisto, no lo voy a decir aquí porque no lo sé". Para el líder de Ciudadanos, no es cierto que exista un "vacío legal" en la Constitución para que se ponga en marcha el proceso hacia la investidura, sino un "vacío" en el sentido común y el sentido de Estado de los partidos mayoritarios para desbloquear la situación.

"No vamos a culpar a nuestro Rey ni a nuestra Constitución", ha reclamado Rivera, que ha lamentado que se haya dejado "pasar el calendario" por culpa de la "agenda particular" de algunos líderes políticos y se pretenda endosar al Monarca la responsabilidad de escoger un candidato. No obstante, el presidente de Ciudadanos ha avanzado que todavía no ha mantenido ningún contacto con el resto de partidos a la espera de que el Rey culmine mañana la segunda ronda de consultas con los líderes políticos.

Pero aunque el rey mañana no proponga un candidato o se dé un tiempo para tomar su decisión, las negociaciones con el PSOE y con el PP se deben abrir "sí o sí" Rivera, eso sí, ha dejado claro que él no pone ningún tipo de "cordón sanitario" a Podemos, con el que no coincide en muchos aspectos, aunque sí en la necesidad de reformas, como por ejemplo de la Ley Electoral. Significa esto que no apoyará un Gobierno en el que no esté Podemos porque, entre otras razones, respalda la celebración referéndums de autodeterminación, pero ve posible llegar a acuerdos legislativos.