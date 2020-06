Rivera, a Iglesias: "Nadie más que usted es responsable de que Rajoy sea presidente"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha comenzado su intervención con un mensaje optimista y criticando "el reparto de sillones" de Podemos y acusando al partido de Pablo Iglesias de que Mariano Rajoy sea el presidente porque votó en contra "de un Gobierno progresista".

Rivera ha culpado al líder de Podemos de ser el responsable de que Rajoy sea hoy presidente, insistiendo en que "si Podemos no existiera", el líder del PP no sería presidente del Gobierno. Después de más de once horas de debate ayer, Rivera ha dejado claro que Ciudadanos votará en contra de la moción de Podemos tras acusar a Iglesias de que su "único objetivo es "destrozar" al PSOE y no mejorar España.

Rivera, que ha recordado en su intervención que Podemos votó en contra de la investidura del secretario general socialista, Pedro Sánchez, después de las elecciones del 20D, ha criticado su modelo de Gobierno con propuestas "fracasadas" en otros países que no son ninguna solución. "No será presidente de este país porque los españoles saben que usted no quiere que este país vaya a mejor", ha señalado

El líder de Ciudadanos ha acusado a Iglesias de ser "el candidato menos valorado por los españoles, un candidato que no genera consenso".

Ha enumerado los 'logros' de Ciudadanos durante la legislatura: tarifa plana para autónomos, bono social, fin a los recortes de Sanidad y Educación, no se han subido los impuestos, bajada del IVA para espectáculos, ampliación del permiso de paternidad, incremento de un 10% del presupuesto en justicia.

Rivera ha acusado a Iglesias de no tener un modelo económico solvente ni un modelo de nación. "No le apoyaremos porque no queremos más impuestos de los que nos ha puesto Rajoy o Zapatero", ha apuntado. También le ha culpado de apoyar "referéndum catalán" y de apoyar "saltarse las leyes". "Piense un poco en los ciudadanos y no en los territorios", le ha pedido.

"Le tengo menos miedo a su ideología que a su incompetencia"

"Si yo montara una moción de censura para gobernar a un país y no viene la inmensa mayoría de esta cámara, pero viene Esquerra Republicana y Batasuna, yo me preocuparía", ha señalado el líder de Ciudadanos. Ha preguntado directamente a Iglesias cómo se ha prestado a esto "si tiene de compañeros de viaje que quieren liquidar a España".

"¿No será usted la persona útil que han encontrado Puigdemont, Junqueras y Batasuna para destruir este país?", le ha preguntado Rivera en el Pleno del Congreso durante el debate de la moción presentada por Unidos Podemos, donde ha subrayado que Iglesias "no puede ser presidente del Gobierno si no se compromete a defender la igualdad y la unión" de todos los españoles.

En este sentido, le ha acusado de intentar "demoler la casa" cuando ve que tiene "goteras" o que el techo está roto, en vez de intentar arreglar lo que no funciona. "Usted es Demoliciones Iglesias", y ante eso, ERC y Bildu, que "dicen claramente que hay que liquidar España", quieren saber "dónde hay que apretar el botón", ha manifestado Rivera, que ha aconsejado al líder de Podemos que no cometa "el viejo error de una parte de la izquierda" española de apoyar referéndums de independencia.

Además, el presidente de Ciudadanos ha rechazado la moción de censura argumentando que Iglesias es el líder político peor valorado por los españoles, que no genera consenso parlamentario y que plantea un modelo económico y social "obsoleto".

Albert Rivera ha reconocido que tiene menos miedo de la ideología de Iglesias "que a su incompetencia". "Hay muchos españoles que queremos una España sin sectarismos, una España de todos, que acabe con la mediocridad, que se vuelva a levantar, una España de ciudadanos libres e iguales", ha señalado.

Réplica de Albert Rivera a Iglesias

"Tiempo al tiempo", le dice al líder de Podemos sobre cuáles serán los resultados electorales en las próximas elecciones, y le señala que él no quiere llegar al gobierno con la ayuda de Bildu. Rivera ha vuelto a preguntar a Iglesias si su partido apoyará a un partido independentista o constitucionalista en las elecciones catalanas. Además, aboga por reformar la Constitución y pactarla con otros partidos, incluso con ellos.

El líder de Ciudadanos acusa al de Podemos de no haber trabajado fuera de la universidad y eso no le da las herramientas para tener un proyecto de gobierno.