Rivera considera que Rajoy "piensa que su carrera personal está por encima de España"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha explicado que su pacto con el PSOE ha caducado porque "el señor Rajoy y el señor Iglesias se han encargado de que caduque la legislatura". Además, ha dicho que "pactar, dialogar, ceder y llegar a acuerdos es la única manera de salir de ésta y Ciudadanos es lo único que ha hecho en estos cuatro meses".

Rivera considera que la campaña a la que ahora se enfrentan "ya no es la campaña de hace unos meses". "Los españoles son inteligentes y han tomado nota de la actitud de todo el mundo", señala. Ha asegurado que su partido "va a ser decisivo para que un gobierno estable pueda esperanzar a los españoles", sobre todo para "proponer soluciones", que según apunta es para lo que les "pagan un sueldo".

"España sólo va a salir de ésta con cambios"

No se ha atrevido a hacer un pronóstico sobre los resultados de las próximas elecciones al ser preguntado sobre cómo desbloquearía la situación si éstas vuelven a arrojar un resultado parecido al de las últimas, "España sólo va a salir de ésta con cambios y respetanddo mucho a los ciudadanos, y con diálogo", apunta Rivera.

El líder de Ciudadanos ha asegurado que van "a proponer una hoja de ruta de reformas profundas, en la justicia, en la educación, en la regeneración democrática y en la lucha contra la corrupción". Añade además que "si el PSOE o el PP están dispuestos a llevar eso a cabo con Ciudadanos", hablarán con ambas formaciones ya que "son partidos constitucionalistas".

Al ser preguntado sobre si pactaría con el PP de Mariano Rajoy, ha respondido que apuesta "por la regeneración y el PP actual no apuesta por ella". Se ha mostrado convencido de que "hay gente muy válida en el PP, gente joven, gente limpia, gente con ganas, igual que en el PSOE o en Ciudadanos". "Con la gente que piensa que su carrera personal está por encima de España, es complicado", apunta el líder de Ciudadanos.

"Rajoy e Iglesias se han encargado de que caduque la legislatura"

Si no hay ganas de cambiar nada y nos dicen que estamos condenados a la corrupción y a la resginación, los votantes de Ciudadanos no quieren", recalca Albert Rivera.

En los últimos días han criticado a la formación naranja por el control de las cuentas de sus grupos muncipales, como por ejemplo el de Murcia. El líder del partido ha asegurado que Ciudadanos no ha financiado sus campañas con las subvenciones de esos grupos municipales: "Absolutamente, no hay ni un céntimo". "Somos el único partido de España que ha controlado y vigilado a nuestros alcaldes", confirma.

Por último, ha explicado que les vigilan "para que nadie utilice el dinero en otras cosas". "Estoy convencido de que vigilar las cuentas municipales para que no pase lo que ha pasado en otros partidos es fundamental y si alguien nos dice que no se puede, que luego no nos pidan cuentas", apunta.