Rivera aconseja a Unidos Podemos que replantee la moción de censura "si no quiere dar a las a los separatistas"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha aconsejado este lunes a Unidos Podemos que se replantee la moción de censura que ha presentado contra el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "si no quiere dar alas a los (partidos) separatistas" que la apoyarían con sus escaños.

Tras indicar que "solo la apoyan Batasuna (EH Bildu) y ERC", ha afirmado que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, "tendría que replantearse esa moción si no quiere dar alas a los separatistas y, sobre todo, si no quiere perderla".

En declaraciones a los periodistas en la Feria del Libro de Madrid, Rivera ha señalado que esos partidos "no son los mejores socios para gobernar España". "Nosotros no vamos a apoyar mociones de censura de un candidato que tiene como objetivo romper este país y lo dice abiertamente, con la secesión de Cataluña, y que no tiene ningún tipo de apoyo en la mayoría de la sociedad española", ha manifestado.

Además, ha indicado que, como candidato a presidir el Gobierno, Iglesias "no genera consenso" porque "busca el sectarismo y el enfrentamiento con el resto de grupos" parlamentarios.

Pide al Gobierno que impida un referéndum en Cataluña

Por otro lado, Rivera ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que impida la celebración de un referéndum en Cataluña sobre la independencia y ha afirmado que existen "mecanismos jurídicos suficientes" para hacerlo. "Yo confío en que el Gobierno haga su trabajo porque está para eso, tiene que asegurarse de que se cumplen las leyes y no hacer como en el 9-N. Evitar que se incumplan las leyes antes de que se incumplan, no después", ha dicho en referencia a la consulta ilegal que se llevó a cabo el 9 de noviembre 2014.

El líder de la formación naranja ha comentado que recientemente habló sobre la cuestión de Cataluña con la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, pero esta no le explicó qué medidas se plantea tomar el Ejecutivo a medida que avance el proceso independentista. Rivera ha subrayado que la obligación del Gobierno y de la Fiscalía es "hacer cumplir la ley" y que "hay mecanismos jurídicos suficientes para hacerlo", por ejemplo "con los funcionarios", que ya desempeñaron un papel en la consulta del 9-N, aunque no ha precisado qué medidas preventivas se podrían adoptar.

En su conversación con la vicepresidenta, Rivera le transmitió la intención de su partido de recurrir la Ley de Transitoriedad Jurídica catalana cuando sea aprobada por el Parlamento catalán. "Ciudadanos la va a llevar al Tribunal Constitucional y me consta que el PP también lo va a hacer", así que "vamos a sumar los escaños de Cs y el PP, y espero que los del PSOE, para impedir esa ley de secesión que situaría a Cataluña fuera de la ley y del marco constitucional", ha indicado.

Unidad frente a los partidos independentistas

En cualquier caso, ha incidido en que lo que hay que hacer para acabar con el proceso independentista es "ganar en las urnas a los separatistas". Desde su punto de vista, en Cataluña se puede construir una mayoría alternativa constitucionalista liderada por Ciudadanos que cuente con el apoyo del PP y del PSOE.

Por eso les ha animado a "trabajar en sumar fuerzas" y ha expresado su esperanza de que Podemos y En Comú Podem "no apoyen a los separatistas" si, llegado el momento, tienen que elegir entre respaldar a Inés Arrimadas (Cs) como presidenta de la Generalitat o votar a favor del candidato independentista.

"Pido a Pablo Iglesias que rectifique su posición, que es profundamente irresponsable", y, ante una posible suma de partidos nacionales no separatistas, "apueste por la Constitución, por el Estatut de Cataluña y la autonomía catalana pero siempre dentro de España y de Europa", ha dicho.