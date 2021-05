Rifirrafe entre Pablo Casado y Pedro Sánchez: "¿Va a indultar a los condenados sí o no?" "Hay un momento para el castigo y otro para la concordia”

El líder del PP, Pablo Casado, ha preguntado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre los indultos a los presos del 'procés': "¿Está el Gobierno defendiendo los intereses de nuestro país? ¿Va a indultar a los condenados por sedición sí o no?". Sánchez le ha recordado al líder de la oposición que "a quién le hicieron un 1-O y una declaración de independencia fue al Gobierno del señor Rajoy y no a este Gobierno progresista".

Rifirrafe entre Sánchez Casado

Pablo Casado ha comenzado preguntado al Gobierno por los indultos: "Los indultos se tienen que acabar en nuestro país. El acatamiento de la sentencia supone su acatamiento íntegro: todo esto lo dijo usted. Mintió a los españoles para ganar las elecciones y al día siguiente pactó con los secesionistas: se debe a ellos y no a los españoles. Por eso ahora quiere indultarles traicionando a su palabra, al código ético del PSOE, a la Constitución y a la igualdad de los españoles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha respondido que "ayer le escuché hablar de legalidad y defensa de la unidad territorial y esa es la cuestión. A quien le hicieron un 1-O y una DUI fue a un gobierno del PP. Usted mismo dijo que fue un desastre, mantenga esa palabra. La constitución recoge en su espíritu el castigo y la concordia, hay tiempo para castigo y para concordia. El Gobierno tomará su decisión en conciencia y tomaríamos la misma decisión que si el gobierno tuviera 300 escaños: en conciencia a favor de la convivencia entre españoles

Pablo Casado, líder del PP, en su turno de réplica a continuado cargado contra Sánchez "ha llegado demasiado lejos, cumplir la ley no es venganza y defender la unidad no es revancha. Quiere indultar a los que han atacado las leyes, reventado la concordia y dinamitado la convivencia. Usted es presidente gracias a los que quieren acabar con España. El pago que le piden por haberle metido en la Moncloa será su finiquito y el epitafio del PSOE constitucional. Deje de tomarnos el pelo con el 2050 cuando sus verdaderos jefes no quieren que España llegue al 2022.

El presidente del Gobierno ha respondido al líder de la oposición que "la Constitución recoge tanto el castigo como la concordia y hay tiempo para el castigo y tiempo para la concordia. Y este Gobierno tomará su decisión en beneficio de la convivencia entre españoles. Tomaríamos la misma decisión con 300 o con 120 escaños".