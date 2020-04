Rifirrafe entre Teodoro García y Pablo Iglesias: "Nuestro objetivo es proteger a la gente y no a un Gobierno que se cae a trozos"

En la sesión de control en el Congreso de los Diputados al Gobierno sobre su gestión durante el coronavirus ha comenzado con las palabras de Pablo Casado hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En segunda instancia las preguntas han sido dirigidas hacia el vicepresidente segundo del Gobierno y de asuntos sociales y agenda 2030, Pablo Iglesias, donde Teodoro García, diputado del Partido Popular, le ha preguntado que cuáles son las funciones que está desarrollando el vicepresidente segundo en la crisis del coronavirus.

A esto, el vicepresidente segundo ha respondido que "la función que me toca es coordinar las políticas sociales del Gobierno. Hemos hecho algunas cosas, aunque no suficiente, que alguien reconoce como el mayor escudo social. A pesar del tono de su intervención, mi responsabilidad es volver a tenderle la mano, porque esto tenemos que hacerlo como país, no como partidos".

García ha señalado con el dedo a Iglesias mientras decía que "la crisis saca lo peor de la política. Puede usar este tono pausado de no haber levantado un puño en su vida, pero esto no se lo cree ya ni Podemos. Nuestro objetivo es proteger a la gente y no a un Gobierno que se cae a trozos como el suyo".

Momento en el que Iglesias ha pedido que no le señalara con el dedo y le ha dicho que "podemos tener muchas diferencias ideológicas. ¿Cómo se ha podido usted olvidar de los profesionales sanitarios? Y no me señale con el dedo. Yo voy a seguir tendiéndole la mano. En este país hay consenso transversal. Aléjese de Vox y vuelva a la Constitución".