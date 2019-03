Rajoy: "No se va a producir ninguna secesión en España"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha llegado pasadas las 19:00 horas al Palacio de Marivent para reunirse con el Rey Felipe VI en el tradicional despacho que ambos celebran este verano en la residencia de verano de la familia real.

Tras ello, en la comparecencia, Rajoy, ha explicado que en esta legislatura no se va a hacer una reforma de la Constitución y, desde luego, "ninguna se hará con los parámetros" que plantean los independentistas catalanes, que lo que quieren es "liquidar la soberanía y la unidad de España".

Además, ha señalado que no se niega a una reforma, pero "con el consenso de la una gran mayoría de los partidos".

El presidente del Gobierno respondía así a la polémica suscitada tras las declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, que expresó ayer la disposición del Gobierno a una futura reforma de la Constitución en casos concretos, como podría ser la delimitación de competencias del Estado y de las comunidades autónomas.

No obstante, Rajoy, en relación a las elecciones catalanas, ha dicho "no hay que adelantar acontecimientos", pero "con un voto más no se puede iniciar ningún proceso hacia ninguna parte", ésa es "una decisión que corresponde a todos los españoles".

"Me parece notable que, exigiendo la ley que para modificar un estatuto de autonomía se necesitan dos tercios del parlamento, haya quien diga que con un voto más se puede iniciar un proceso a ninguna parte", ha añadido.