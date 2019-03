Respuestas dispares acerca del referéndum en los partidos políticos de Cataluña

Artur Mas, a la salida de la reunión ejecutiva de CiU, no ha querido contestar a la respuesta del gobierno. Lo único que ha dicho Mas es que las respuestas las daría su partido e insiste que ellos seguirán adelante con el referéndum.

En la misma línea, Esquerra, asegura que una sentencia desfavorable del Tribunal Constitucional no va a frenar el proceso soberanista. Los socialistas catalanes abogan por el dialogo, mientras que los populares avisan a más de que no desobedezca al constitucional porque tendrá que responder ante la justicia.

Artur Mas prefiere ver, oír y callar, no dice una palabra sobre el recurso a la ley de consultas y a la convocatoria del referéndum. Pero es Ramón Espadaler el que actuaba como portavoz de CiU y ha dejado clara su posición, dicen que no hay dialogo porque Rajoy no quiere y que seguirán adelante.

En lo que respecta a la campaña catalana a favor del referéndum, la cual pueden ver todos los ciudadanos catalanes en sus televisiones y en los periódicos, el partido socialista catalán está dividido porque en algunos municipios si han apoyado el referéndum y en otros no, dicen que no participaran en el proceso si está al margen de la ley.

Y desde el PP avisan que el desafío de Artur Mas tendrá respuesta porque ya estudian acciones legales si la Generalitat no detiene toda su maquinaria.