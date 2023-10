La reina Letizia rapea por la salud mental: "Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto"

La reina Letizia ha presidido un año más el acto institucional del Día Mundial de la Salud Mental, que en esta ocasión encara el lema 'salud mental, salud mundial: un derecho universal'. Su Majestad se convierte de esta manera en la cara visible de la iniciativa de la Confederación Salud Mental España en colaboración con la Fundación ONCE y el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Ha optado por comenzar su intervención recitando la letra de un rap del músico madrileño 'El Chojín': "Hago lo que puedo, llego a lo que llego y no es sano que se me exija tanto". "No se me ocurriría intentar rapear, por respeto, claro, a los artistas del este género. Pero si algún medio de comunicación titula 'la reina rapea por la salud mental' bien estará que de nuevo tratemos de llevar la atención a algo tan importante", ha incidido doña Letizia.

Durante su intervención, la reina Letizia ha pedido una mayor inversión en salud mental. Considera que cualquiera precisa "herramientas para afrontar la vida" y que un incremento de recursos es "la garantía para un futuro más próspero y equitativo" para todas las personas. Entre tanto, ha expresado la necesidad de que tanto las instituciones como la sociedad escuchen a las personas que padecen problemas de salud mental para "saber por dónde deber ir la acción" para que "no se vulneren más" los derechos de aquellos que padecen patologías mentales.

"Todos necesitamos herramientas para afrontar la vida"

"Porque la inversión en salud mental es la garantía de un futuro más próspero, justo y equitativo para todas las personas, porque todos tenemos limitaciones, desconfianzas, inseguridades. Todos necesitamos herramientas para afrontar la vida", ha remarcado doña Letizia.

"La salud mental es una prioridad de país"

La reina ha estado acompañada del ministro de Sanidad en funciones, José Miñones, y del presidente de la Confederación Salud Mental, Nel González Zapico. Por su parte, Miñones ha remarcado que la salud mental "no es solo evitar la enfermedad, sino que va mucho más allá", insistiendo en la importancia de proporcionar herramientas para la prevención, en especial, a los jóvenes y los mayores. "La salud no es solo la ausencia de enfermedad (...) La salud mental es una prioridad de país".

González Zapico también ha abogado por "un cambio social para acabar con los estigmas" que aguantan las personas con algún trastorno mental. Entre sus demandas también se encuentra la de "humanizar" en los tratamientos y terminar con métodos como atar a los enfermos, ya que considera que "no hay ningún estudio que demuestre que es algo terapéutico".