El PP rechazará el reparto de menores migrantes sin Cataluña y País Vasco, pero el Gobierno niega su exclusión

Canarias llevaba meses buscando soluciones a un problema que le desborda: el reparto de menores migrantes entre el resto de comunidades autónomas. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ya han acordado los criterios para la distribución de los menores migrantes no acompañados.

"Debo decir que es una buena noticia que la propuesta de Canarias o de los criterios de Canarias sea bastante coincidente con los criterios que previamente se establecían por parte del Ministerio aprobados en la Conferencia Sectorial del año 2022", ha explicado Rego. Ahora se tratará de trabajar "en la aplicación concreta de estos criterios", añade la ministra.

Desde el Ministerio aseguran a Europa Press que todas las comunidades van a entrar dentro del reparto de los menores migrantes, aunque han apuntado que sí que se tendrá en cuenta el esfuerzo previo de cada una en esta cuestión.

"Creemos que la propuesta es una propuesta equilibrada y solvente. Estamos siendo absolutamente sensibles también con las situaciones de partida de cada una de las comunidades autónomas, entendiendo el esfuerzo previo que se ha hecho y poniendo en el centro la exigencia de cumplir con los derechos de la infancia ", ha explicado la ministra Rego.

Sin embargo, la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, y portavoz de la Junta de Andalucía, Carolina España, califica como "miserable" la política migratoria del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y aseguraba en un video que Cataluña y País Vasco están excluidas del reparto, algo que niegan desde el Ministerio.

El PP votará 'no' si el acuerdo deja fuera a Cataluña y País Vasco

El PP avisa de que rechazará el acuerdo de reparto de menores migrantes si excluye a Cataluña y País Vasco. Según ha recalcado, un modelo de reparto "asimétrico" e "injusto" no contará con su apoyo "en ningún caso", según han indicado a Europa Press fuentes 'populares'.

Así se ha pronunciado la formación que lidera Alberto Núñez Feijóo después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, y el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, hayan fijado los criterios para la distribución de casi 4.500 menores migrantes no acompañados. Unos criterios similares a los de la Conferencia Sectorial de 2022: la población, la renta per cápita, el paro, el esfuerzo y la dispersión de la población.

Sin embargo, desde el primer partido de la oposición ya han expresado su rechazo a que Cataluña o País Vasco puedan tener una menor participación de acuerdo con los criterios fijados para ese traslado de 4.500 menores migrantes.

Así, fuentes del PP han indicado que un modelo de reparto "asimétrico e injusto" no contará con el apoyo del partido. El PP considera que esta solución "solo busca dejar sitio para que sigan viniendo". "Si no hay política migratoria para el control de fronteras y luchar contra las mafias esto no soluciona el problema de Canarias y empeora la situación del resto de comunidades", han afirmado desde el Partido Popular.

La portavoz del Grupo Popular en el Senado, Alicia García, se ha hecho eco de las informaciones que apuntan a que Cataluña y País Vasco pueden no entren en ese reparto de menores. "Hoy ha llegado un nuevo recibo de la hipoteca a la Moncloa", ha asegurado en su cuenta en la red social 'X'.

No se excluirá a ninguna comunidad del reparto

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia consultadas por 'EFE' niegan que la propuesta de reparto de menores vaya excluir a alguna comunidad autónoma, tal como han interpretado PP y Vox, que han criticado una supuesta exclusión de Cataluña y el País Vasco.

Las fuentes han explicado que esas dos son de las comunidades que más esfuerzo han hecho en la acogida de menores en los últimos años y, de acuerdo a los criterios mencionados, esto se tendrá en cuenta, pero no será lo único a valorar.

Por su parte, el presidente de las Islas Canarias, Fernando Clavijo, asegura se trata de un "drama humanitario" y que se tendrán en cuenta las necesidades de cada niño. "Yo cuando algún compañero de alguna comunidad autónoma habla de que está desbordado y tiene 300 y nosotros tenemos 5.800, es que nosotros esas plazas tampoco las teníamos creadas, las hemos tenido que crear a base de decretos de emergencia", ha afirmado.

De momento se desconoce a qué territorios les corresponderá acoger más niños y a cuáles menos. El texto para el reparto puntual de 4.400 menores migrantes desde Canarias y Ceuta en el que trabaja el Gobierno central y Canarias contará con "prácticamente los mismos" criterios acordados con las comunidades en la sectorial de 2022.

Además, fuentes del Ministerio han asegurado que, con el texto en el que se trabaja, todas las comunidades autónomas tendrán que acoger a algunos de los 4.500 menores, en mayor o menor medida.

La ministra no ha precisado exactamente cuáles son los criterios acordados, pero recuerda que son prácticamente los mismos que los acordados en 2022: población, renta per cápita, desempleo, el esfuerzo realizado en la acogida y la dispersión de la población.

