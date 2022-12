Rebajan otros 336.000 euros a los cabecillas del 'procés' acusados de malversación

Los líderes de 'proces' acusados por la malversación de millones de euros en su hoja de ruta independentista que finalizó con el referéndum ilegal y la frustrada declaración de independencia de 2017 se acaban de beneficiar de una nueva rebaja en el proceso al que se enfrentan en el Tribunal de Cuentas.

En la decisiva vista celebrada el viernes, la denominada audiencia previa para el juicio, el fiscal del caso, Manuel Martín propuso rebajar la cantidad reclamada en 336.143 euros, lo que supone un sobreseimiento parcial de la causa.

Concretamente, el dinero público que inicialmente se planteó como malversado por la campaña de publicidad, denominada 'Civisme' se entendió como una estrategia de la secesión.

El fiscal comunicó el viernes el cambio en el criterio, en el que se entiende que la acción no es punible en efectos de responsabilidad contable. Deben sobreseerse. Los abogados de los 35 encausados han secundado la propuesta de la fiscalía.

La decisión de la fiscalía

Hace un par de meses, la Fiscalía rebajó 3,4 millones su exigencia de responsabilidades a los 35 encausados. Un 62% menos de los reclamado. Actualmente se consume el nuevo recorte de las reclamaciones 336.143 euros. Este hecho beneficia directamente al fugado Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat, el exvicepresidnete y dirigente de ERC Oriol Junqueras, y los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull, Dolors Bassa, Antoni Comín, Lluís Puig y otros dos ex cargos públicos de la Generalitat, uno de los cuales (Jaume Mestre) ha quedado totalmente libre de este proceso que se sigue ante el TCu, porque solo estaba encausado por esta parte del procedimiento, la campaña de publicidad 'Civisme'.

En base a esta exigencia 9,5 millones de euros eran reclamados inicialmente en el acta de liquidación de TCu contra los líderes del proces. Ahora la Fiscalía deja su petición de responsabilidades a 3,1 millón de euros contra los 34 ex altos cargos de la Generalitat que están acusados.

La inmunidad no llega a Puigdemont

El fugado y expresidente de la Generalitat encausado en el Tribunal de Cuentas junto a otros 33 ex altos cargos catalanes por el golpe independentista de 2017. Se enfrenta a una responsabilidad millonaria por el desvío de fondos públicos.

El abogado defensor de Carles certifica que la inmunidad fue reclamada para otros dos defendidos en este procedimiento del TCu, los también eurodiputados independentistas Clara Ponsatí y Antoni Comín.

Gonzalo Boye alegó que deberían ser inmunes a su condición de eurodiputado, siendo rechazado por la Fiscalía y por la Sociedad Civil Catalana.

El fiscal anotó que la inmunidad e inviolabilidad que recogen los eurodiputados en la normativa no es extensible a la responsabilidad contable por desvío de fondos públicos, que no tiene carácter penal sino de resarcimiento de lo malversado. "Resultaría contrario al propio derecho de la UE", porque se convertiría en "Un privilegio personal" y no en una garantía para la acción de un europarlamentario, agregó Boye.

Perdida de la alegaciones

Los letrados encausados vieron el viernes tumbadas todas la alegaciones que plantearon como excepciones procesales contra de esta causa del Tribual de Cuentas.