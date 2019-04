Rato: "Que yo recuerde no tenido ninguna reunión con Iñaki Urdangarin"

El exvicepresidente primero del Gobierno, Rodrigo Rato, ha negado haberse reunido con Iñaki Urdangarin en el Palacio de la Zarzuela a fin de negociar futuros proyectos como la organización de los denominados Valencia Summit.

Asegura que conoce al Urdangarín por "reuniones oficiales o reuniones sociales", pero que que él "recuerde" no ha tenido ninguna reunión con el marido de la Infanta Cristina, añadió. Dice que conoce al ex-duque de Palma "de reuniones oficiales o de reuniones sociales por diversos motivos", pero que nunca ha tenido una reunión de manera específica con él.

Rato ha detallado que, en el año 2003, siendo vicepresidente y ministro de Economía, representó al Gobierno en el consorcio para la candidatura de Valencia a acoger la Copa América y además celebró "dos o tres reuniones" en su despacho de Madrid con el entonces presidente valenciano, Francisco Camps, y con la alcaldesa Rita Barberà.

"Me reuní con ambos a raíz de cuál iba a ser la posición de la Administración General del Estado respeto a posibles incentivos o utilización de terrenos, me parece, por parte de los organizadores de la Copa América pero no recuerdo haber participado en ninguna reunión formal del consorcio", ha precisado.

Así lo ha puesto de manifiesto en su declaración como testigo en el juicio del caso Nóos, donde ha manifestado que en los encuentros mantenidos con Camps, en relación a la Copa América, no recuerda "que me mencionara al señor Urdangarin para nada".