Rato declara que todas sus actividades profesionales han sido "legítimas y lícitas"

El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato ha declarado que todas sus actividades profesionales han sido "desde luego, legítimas y lícitas" y así se lo ha expresado "una vez más" a la fiscal y al juez de Madrid Antonio Serrano-Arnal, que investiga el origen de su fortuna.

"He vuelto a declarar ante el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, por tercera vez y de nuevo bajo secreto de sumario", y "he respondido a todas las preguntas del juez y la fiscal sobre mi actividad profesional en los últimos años", ha señalado el también ex director gerente del FMI.

Después de comparecer ante la justicia a primera hora de la tarde y durante aproximadamente unos cuarenta minutos, Rato también ha aprovechado para trasladar que toda su actividad profesional ha sido "declarada y tributada".