Ramón Espinar: "Iglesias no quiere 'pablistas', sino militantes críticos y leales a Podemos"

Ramón Espinar, senador de Podemos, ha afirmado que "Íñigo Errejón ha estado trabajando en preparar con Pablo Iglesias la reunión que próximamente va a tener con Pedro Sánchez" y está "trabajando con normalidad" dentro del partido. Entrevistado en Espejo Público, el también diputado en la Asamblea de Madrid ha comentado que "la palabra crisis repetida 857 veces puede terminar conviertiéndose en realidad" pero lo que se ha producido es "un cambio orgánico" dentro del partido.

"A veces la responsabilidad en política se conjuga dimitiendo", ha dicho sobre el exnúmero tres de Podemos, Sergio Pascual, y ha puesto en valor que Pablo Iglesias cuente con Pablo Echenique. También ha destacado que Iglesias "no quiere 'pablistas', sino militantes críticos y leales a Podemos". "Las familias de los partidos viejos responden a una forma de concebir la política que no es la nuestra, todos somos de Podemos", ha explicado.

Respecto a la próxima reunión entre Iglesias y Sánchez, ha reconocido que "va a haber cesiones, como en toda negociación y en todo pacto, por los dos lados". "Lo hemos dicho desde el principio que estábamos dipuestos a ser flexibles, aunque hay que entenderla dentro del marco de que los programas electorales son un contrato y nosotros estamos mandatados para hacer determinadas cosas por los cinco millones que nos votaron", ha asegurado.

Espinar también ha interpretado las declaraciones que ha hecho la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, afirmando que no se siente "parte de Podemos". Ha aclarado que efectivamente no lo es porque "forma parte de En Comú Podem que no es exactamente Podemos aunque sea una herramienta política hermana" de la formación. "Se entiende que es porque tiene alguna diferencias que no son insalvables ni incompatibles con compartir un proyevto político", ha afirmado.