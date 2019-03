Rajoy a Sánchez: "Lo mejor para España es que siga muchos años en la oposición"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido a la acusación del líder del PSOE, Pedro Sánchez, de que "miente más que habla", con "la verdad" de los logros económicos y advirtiendo de que lo mejor para España es que los socialistas sigan en la oposición durante muchos años.

Rajoy y Sánchez han protagonizado su último cara a cara en el Congreso de la presente legislatura y el secretario general del PSOE ha puesto como ejemplo de las "mentiras" del jefe del Ejecutivo durante la legislatura unos presupuestos para 2016 que considera que no son ni creíbles ni rigurosos.

Un argumento rebatido por el presidente, quien ha vuelto a recordar la mala herencia recibida así como las medidas que ha tenido que poner en marcha para subsanarla. "Eso (la mala situación económica) lo hemos arreglado nosotros una vez más", ha recalcado.

"Hemos conseguido detener la sangría del paro y crecer"

Por otro lado, Rajoy ha subrayado que cuando fue investido en 2011 fijó como "gran objetivo" para esta legislatura que acaba "detener la sangría del paro, crecer y crear empleo" y considera que dicho objetivo "se ha conseguido".

Éste ha sido el primer balance que Rajoy ha hecho en la última sesión de control de la legislatura, un balance "positivo", aunque ha admitido que hay que seguir "perseverando" para que la economía continúe en esta dirección.

Así ha respondido Rajoy al portavoz del PNV, Aitor Esteban, quien por el contrario ha señalado que éste ha sido el Gobierno de "las tres erres: recortes, recesión y recentralización", y también el de casos como Gürtel o Bárcenas, que habría supuesto la "caída inmediata de cualquier primer ministro con pedigrí" en otros países.

Rajoy pide a Rosa Díez un poquito de humildad en su futura vida

El presidente del Gobierno ha pedido a la líder de UPyD, Rosa Díez, que tenga "un poquito de humildad" en su futura vida y ha añadido que no quería hacer referencia a su partido porque debía ser generoso, ni a su legado, "que está ahí".

Rajoy ha respondido a una pregunta de Rosa Díez sobre si los Presupuestos de 2016 permitirán cumplir el déficit.

El presidente sólo ha reseñado al respecto que está convencido de que, "como en años anteriores", España cumplirá el objetivo de déficit con los Presupuestos Generales del Estado aprobados ayer. La intervención de Rajoy no ha llegado al minuto y quien ha acaparado la mayor parte del tiempo ha sido Díez, quien ha arremetido duramente contra la gestión del presidente.

La diputada de UPyD ha destacado que Rajoy ha sido fiel a sus principios al comenzar la legislatura mintiendo y acabarla de la misma manera.

Díez ha enumerado las constantes "mentiras" de Rajoy y ha citado, entre otras, las palabras del presidente en las que aseguraba que en España y en su partido no había corrupción, que en el PP no había caja B ni financiación ilegal, que mantendría el poder adquisitivo de las pensiones, que bajaría la luz o que no se celebraría una consulta independentista en Cataluña.