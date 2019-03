Rajoy y Rubalcaba se enzarzan por la inmigración en Ceuta

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha pedido al líder del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que su partido abandone la "demagogia" ante los sucesos en Ceuta y Melilla relacionados con la inmigración ilegal. Rajoy ha hecho esta petición a Rubalcaba en su respuesta a las críticas del secretario general del PSOE al Gobierno por la muerte de una quincena de inmigrantes cuando intentaban acceder a Ceuta.

Rajoy dice que es la primera vez que se "arremete" contra el Gobierno de esta forma sobre este problema

El jefe del Ejecutivo ha considerado que en España se ha avanzado mucho para superar este problema y que eso ha sido consecuencia del trabajo tanto de gobiernos del PSOE como del PP. Tras recordar que hubo que hacer frentes a la masiva llegada de cayucos y pateras a Canarias y Gibraltar, ha señalado que ahora el problema principal está en Ceuta y Melilla con hechos como en los que "desgraciadamente" fallecieron una quincena de inmigrantes.

"Ha ocurrido muchas veces y nunca le he reprochado a usted nada", ha dicho Rajoy dirigiéndose a Rubalcaba al tiempo que recordaba los miles de intentos de asalto a las vallas de Ceuta y Melilla entre 2004 y 2011. El jefe del Ejecutivo ha asegurado que es la primera vez que se "arremete" contra el Gobierno de esta forma y ha reprochado a los socialistas que criticaran al Ejecutivo actual la instalación de concertinas en las vallas de las fronteras con Marruecos cuando fueron una iniciativa impulsada por el gabinete del PSOE.

Rajoy ha subrayado que la inmigración ilegal es una cuestión de Estado y, por ello, ha expuesto su deseo de que sea un asunto consensuado entre Gobierno y oposición. Para Rajoy, la inmigración debe ser regulada y debe conllevar unas políticas comunes en Europa que faciliten la cooperación con los países de origen y tránsito de esa inmigración.

Rubalcaba: "Tiene que aclararse por el honor y el respeto que merece la Guardia Civil"

Rubalcaba, en su turno de palabra, ha instado a Rajoy a permitir que el Congreso examine qué ocurrió en la frontera entre Ceuta y Marruecos el pasado 6 de febrero en El Tarajal. "Los españoles tienen en la retina grabada muchas acciones de la Guardia Civil salvando náufragos, y éstas son de una acción de disparo con material antidisturbios sobre gente que esta intentando llegar a las playas de España y eso tiene que aclararse, justamente por el honor y el respeto que me merece la Guardia Civil", ha señalado.

Para el líder de la oposición, es en la Congreso donde debe analizarse. "Veámoslo aquí, en la Cámara, que es donde tenemos que mirarlo, examinemos qué pasó, sin prejuzgar, y a partir de ahí, primero la verdad y luego la responsabilidad: si alguien la tiene tendremos que pedírsela, señor presidente del Gobierno, pero un suceso de esa naturaleza no puede quedarse al margen de la vida parlamentaria", ha añadido Pérez Rubalcaba.

En su primer turno de réplica en el debate, Rubalcaba ha incidido el alto respeto que le merece el Instituto Armado, generando cierto revuelo en la bancada de los 'populares'. "Tengo una altísima estima por la Guardia Civil, mal que a ustedes les pese, y ellos por mí también. Es por ello, por esa estima y por ese respeto, por el que creo que debemos saber qué pasó", ha dicho desde la tribuna.

En este sentido, el líder de la oposición ha destacado que el hecho de que la inmigración sea "una política de Estado" no impide que se analice "un suceso dramático que ha costado la vida a 15 personas". "Esto es de lo que se trata, de un suceso dramático, no de cuestionar la política de Estado: se trata de la actuación de algunos guardias civiles que ha visto el conjunto de los españoles y que, ciertamente, no son defendibles", ha apostillado, tras destacar que "en ningún protocolo está consignada una acción de esa naturaleza".