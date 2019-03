Rajoy asegura a la AVT que el Gobierno trabaja para evitar una "salida en bloque" de etarras

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, que el Ejecutivo trabajará para evitar una salida "en bloque" de etarras de las cárceles tras la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contraria a la 'doctrina Parot'.

"El presidente me ha dicho que se ha hecho muchísimo, se ha trabajado muchísimo, se ha hecho todo lo que se ha podido y se seguirá trabajando para que no haya una apertura donde salgan todos en bloque", ha explicado Pedraza en declaraciones a los medios tras una reunión de media hora con Rajoy en el Palacio de la Moncloa.

En el encuentro, que la AVT había solicitado desde el jueves de la pasada semana y Moncloa le ha confirmado esta misma mañana, Pedraza ha trasladado a Rajoy el "malestar" de las víctimas con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, ya que consideran que "no se ha hecho justicia". "Estamos muy dolidos y muy enfadados y no queremos ver cómo salen todos los asesinos de los nuestros", ha subrayado.

Así, ha pedido a Rajoy "que esto no vuelva a ocurrir" y que incluso España se plantee "salir y romper el tratado de Estrasburgo" si es necesario. "No puede ser que las víctimas estemos siempre sufriendo y teniendo este doble duelo", ha dejado claro la presidenta de la AVT, que ve cómo esta decisión "ha derrotado a la democracia".

Según su relato, el presidente se ha mostrado "cordial y muy receptivo" y le ha trasladado el desacuerdo del Gobierno con la 'doctrina Parot', por lo que trabajará para evitar una salida masiva de presos de las cárceles. Sin embargo, no ha aclarado cómo se puede articular este procedimiento y Pedraza le ha dejado claro que las víctimas no quieren ver este "autobús" de presos pero tampoco están de acuerdo en que salgan "uno a uno".

La presidenta de la AVT responsabiliza de esta situación a todos los representantes públicos. "Desde el anterior Gobierno hasta ahora había que haber hecho mejor los deberes y se podía haber trabajado mucho más", ha censurado Pedraza, que ha asegurado que ha trasladado este mismo mensaje al presidente, que se ha comprometido a mantener con ella otra reunión dentro de unas semanas para abordar más temas y analizar con más profundidad el alcance de la sentencia de Estrasburgo.

"Que esté quien quiera"

También le ha trasladado su protesta por la celeridad con la que la Audiencia Nacional acordó la excarcelación de la etarra Inés del Río y Rajoy le ha recordado que fue la "unanimidad" del órgano la que adoptó la decisión. "Yo no quería que se acatase la sentencia, pero si la teníamos que acatar no hacía falta correr tanto. Para otros casos no corremos tanto", ha protestado.

En este marco, Pedraza ha tenido oportunidad de trasladar a Rajoy que la AVT mantiene su convocatoria de concentración el próximo domingo en la plaza de Colón de Madrid "porque hay que pedir justicia". Según ha explicado, se trata de una protesta "contra la injusticia que están padeciendo las víctimas" y en la que cree que han participado "jueces, políticos y todo el mundo que ha cometido esas injusticias".