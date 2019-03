Juncker dice que España y Portugal no tienen "un plan diabólico ni horripilante" contra Tsipras

El presidente de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker, ha asegurado ante el jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, y su homólogo luso, Pedro Passos Coelho, que no ha visto que España y Portugal tengan un "plan diabólico" ni "horripilante" contra el primer ministro griego, Alexis Tsipras.

Rajoy, Passos Coelho y Juncker se han referido a las acusaciones lanzadas el pasado fin de semana por Tsipras contra España y Portugal en la conferencia de prensa que han ofrecido en Madrid tras la cumbre sobre interconexiones energéticas que han protagonizado junto al presidente francés, François Hollande.

Esta ha sido la primera ocasión en que se han visto Rajoy y Passos Coelho después de [[LINK:INTERNO|||20150228-NEW-00748-false|||las declaraciones de Tsipras en las que acusó a España y Portugal]] de tratar de llevar a Grecia "al abismo" para "evitar un riesgo político interno", unas palabras que llevaron a España y Portugal a enviar una comunicación de protesta a la UE.

Aunque los protagonistas de la cumbre de Madrid han asegurado que no han hablado en la reunión de las palabras de Tsipras, sí se han referido a ellas ante las preguntas de los periodistas.

Si en un acto del PP el pasado fin de semana Rajoy respondió con dureza a Tsipras acusándole de intentar buscar enemigos fuera de su país y reprochándole que causara la frustración de los griegos prometiendo cosas que no iba a poder cumplir, hoy ha tenido un tono más conciliador.

Por ello, ha apostado por la solidaridad de Europa con Grecia aunque ha considerado que las acusaciones de Tsipras no le gustaron y que estuvieron "fuera de lugar" y le ha invitado a "guardar las formas".

Rajoy ha considerado mucho más importante el futuro que el pasado y ha asegurado que desea tener las mejores relaciones con Grecia y que a los ciudadanos de este país les desea lo mismo que a los españoles, que aumenten sus niveles de riqueza y de bienestar.

Tras recordar que las decisiones del Eurogrupo sobre Grecia se han adoptado por unanimidad, ha considerado por ello que no puede hablarse de mayor o menor exigencia hacia el país heleno, al que ha vuelto a instar a que cumpla los compromisos contraídos.

Si la Comisión Europea no había querido hacer comentarios ante las protestas de España y Portugal por las declaraciones de Tsipras, Juncker ha recalcado que no se ha hablado de este asunto en la reunión de Madrid pero ha garantizado que no ha observado en las últimas semanas que Rajoy y Passos Coelho tengan en marcha "un plan diabólico" contra el primer ministro griego.

"Si hubiera tenido la sensación de que tuviesen ese plan tan horripilante habría hecho algo, pero como tienen buenas intenciones no he tenido que hacer nada", ha añadido. El presidente de la Comisión ha explicado que en algunas entrevistas ha explicado que ha habido países más exigentes ante la situación de Grecia y ha citado en concreto a Holanda y Eslovaquia.

Respecto a la actitud de España y Portugal ha señalado que se trata de países que han puesto en práctica programas de ajustes duros y lo que pueden esperar es que en otros países haya "los mismos esfuerzos valientes". Ante la pregunta de si prevé que habrá un nuevo rescate de Grecia, Juncker ha considerado prematuro contestar porque ahora se ha acordado que haya cuatro meses de prórroga del rescate.

"Ya veremos cuál es la situación cuando hayan transcurrido esos cuatro meses", ha señalado el presidente de la Comisión, quien ha precisado que habrá que hablar de Grecia "con mucho respeto a la dignidad de esta gran nación".