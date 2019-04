Rajoy, nombrado persona 'non grata' en Pontevedra con los votos del BNG, PSG y Marea

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha sido nombrado este lunes persona 'non grata' por el pleno del Ayuntamiento de Pontevedra, la que es considerada como su ciudad, al respaldar esta moción los 12 ediles del BNG, que se sumaron a los tres del PSdeG y los dos de Marea de Pontevedra, promotores de esta iniciativa.

En la sesión plenaria, que tuvo que suspenderse momentáneamente hasta en dos ocasiones, el portavoz del PP en Pontevedra, Jacobo Moreira, pidió que se "reconsidere y recapacite" y calificó de "auténtica estupidez" la decisión de nombrar a Rajoy persona 'non grata.

En su opinión, el dirigente 'popular' "no va a sentir vergüenza", sino que serán los pontevedreses quienes la sientan. Además, el portavoz del PP, que cuenta con siete concejales en Pontevedra, denunció que "esta es una maniobra orquestada desde Madrid por Podemos y el PSOE".

"Yo les digo a los señores Sánchez e Iglesias que Pontevedra no es títere de nadie", proclamó en alusión a los secretarios generales del PSOE y de Podemos. Los ediles del PP rechazaron participar en la votación y abandonaron el pleno unos minutos.

Por Ciudadanos, la edil María Rey, explicó el voto en contra de su formación, que cuenta con un solo edil en el Consistorio pontevedrés. "Nuestro no, no es un sí a la corrupción o a las políticas de austeridad. También decimos no al revanchismo político", argumentó.

Por parte de los promotores de la moción, el portavoz de Marea Pontevedra, Luis Rei, denunció que "Rajoy condenó a prisión permanente revisable con la agravante de podredumbre a 83.000 pontevedreses", mientras que Agustín Fernández, del PSOE, criticó que el presidente del Gobierno en funciones "regaló 60 años más de destrucción y desolación" a Ence.

"Con alevosía y en funciones aprobó una prórroga confundiendo el Consejo de Ministros con el Consejo de administración de Ence", reprobó el concejal socialista, quien agregó que con esta decisión, el Gobierno de Rajoy condena a los pontevedreses "a más años de masacre medioambiental, de destrucción, de prepotencia y chulería".

Por su parte, Carme da Silva, del BNG, afirmó que Ence se instaló en la ría con Franco "a bayoneta calada" y Rajoy ha demostrado ser "digno heredero de esa tradición". Esto es una "condena para toda Galicia que debería avergonzar a todo el PP de Pontevedra", agregó.