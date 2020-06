Rajoy, molesto por la visita de Cameron al Peñón: "Gibraltar es español gane el 'Brexit' o no"

El presidente del Gobierno en funciones y candidato del PP a la reelección, Mariano Rajoy, ha asegurado que no le "gusta" que el primer ministro británico, David Cameron, vaya a Gibraltar para hacer campaña sobre la permanencia de Reino Unido en la UE y ha recalcado que la campaña debería hacerla allí y no en Gibraltar. "Al Gobierno no le gusta que el señor Cameron vaya a Gibraltar, lo que se debate es que Reino Unido se queda en la UE o sale de la UE y la campaña para eso debería hacerse en Reino Unido y no en Gibraltar", ha afirmado rotundo Rajoy en una entrevista radiofónica.

Tras asegurar que hay que ver lo que ocurre la próxima semana en el referéndum, ha recalcado que para España, Gibraltar es "español gane el 'Brexit o se pierda". Eso sí, ha señalado que la salida de Reino Unido de la UE sería un "paso atrás" y un "retroceso" y haría "mucho daño" tanto a economía británica, que "tardaría mucho tiempo en recuperarse", como a las demás economías.

Al ser preguntado si va a elevar alguna queja o protesta diplomática por la visita de Cameron a Gibraltar, Rajoy ha dicho que no porque "ya lo saben" y, de hecho, ha señalado que ese malestar ya se lo trasladaron este miércoles en las conversaciones que mantuvieron los gabinetes de ambos gobiernos y con la Embajada. "Ya saben perfectamente cuál es la posición de nuestro país", ha resaltado.