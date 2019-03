Rajoy: "El mejor método para combatir el terrorismo yihadista es la cooperación internacional"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha reclamado a la UE y a los países de la ribera sur del Mediterráneo aumentar su cooperación contra el terrorismo yihadista porque cree que sólo actuando juntos se puede hacer frente a la que considera su principal amenaza.



Rajoy ha hecho esta apelación en su intervención en la sesión inaugural de la conferencia de ministros de Exteriores UE-Mediterráneo que se celebra en Barcelona para analizar cómo reforzar su colaboración ante los retos que tienen por delante.



El jefe del Ejecutivo ha advertido de que, "aunque algunos no se hayan enterado", el terrorismo yihadista es la principal amenaza a la que se enfrentan en la actualidad la UE y los países de la ribera sur del Mediterráneo.



"Que nadie caiga en el burdo engaño de hablar del yihadismo como representante del Islam. Que nadie se deje arrastrar por la falacia que nos habla de una lucha del Islam contra Occidente. Los terroristas constituyen un desafío para todos y el mundo islámico es tan víctima como los demás del azote terrorista", ha añadido.



Rajoy ha subrayado que este terrorismo "no conoce fronteras" y golpea a todos independientemente de su situación geográfica o religión. Por ello, ha instado a estar alerta para prevenir este tipo de actos y para perseguir "sin descanso a sus responsables para que respondan ante la Justicia.



En ese contexto, ha recordado que la pasada semana los Mossos d'Esquadra desarticularon en Cataluña una célula de radicalización y captación de jóvenes islamistas para enviarlos a combatir en las filas yihadistas. Una mención tras la que ha expresado su "reconocimiento más sincero" a la labor que desempeñan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado en todos los países.



Para Rajoy, luchar contra el terrorismo requiere intervenciones de muy diversa naturaleza, ya que cree necesaria seguridad, diplomacia preventiva, fomento del diálogo, actuaciones para evitar la radicalización, lucha contra el fenómeno de los combatientes extranjeros o control de sus fuentes de financiación.



"Y el mejor método para combatirlo es la cooperación internacional. Sólo actuando juntos -ha puntualizado- podremos hacer frente a la maldad".



En consecuencia, ha considerado que los países unidos son más fuertes y que el respeto a la vida, la dignidad humana, la libertad y el estado del derecho son la base de la lucha contra el fanatismo.



Rajoy ha rendido homenaje a las víctimas de los atentados terroristas, que ha dicho que son producto de "la barbarie, el fanatismo y la sinrazón", y se ha solidarizado con los países que los sufren.



"Los españoles, que para nuestra desgracia hemos conocido la crueldad terrorista, estamos firmemente comprometidos en esta lucha, porque, sin seguridad, difícilmente podremos construir sociedades más estables", ha señalado.



El presidente del Gobierno ha pedido también que en la reunión de hoy "se reafirme el compromiso de Europa con el Mediterráneo y del Mediterráneo con Europa" y se ha referido a otros problemas comunes como la inmigración ilegal.



Para él, la experiencia española demuestra que sólo mediante la cooperación con los países origen y tránsito de la misma se puede hacer frente a este "drama desgarrador que provoca miles de víctimas".



Además, ha instado a reforzar la cooperación económica y ha considerado que la UE está llamada a un mayor compromiso con gobiernos y poblaciones que viven momentos de inestabilidad.



Rajoy ha destacado asimismo el "profundo simbolismo" de Barcelona en la política euromediterránea tras haber albergado esta ciudad en 2005 la reunión de ministros de Exteriores que fundó una asociación entre la UE y sus vecinos de la cuenca mediterránea.



"Con esta reunión, el Gobierno vuelve a situar a Barcelona en el epicentro de la política europea con los países de la ribera sur", ha asegurado antes de destacar el papel de España como puente entre ambas orillas del Mediterráneo y recalcar que el Mediterráneo las une, no las separa.