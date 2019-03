Rajoy y Mas tienen un encuentro "correcto" y no hablan del debate soberanista

El acto de inauguración de esa nueva línea ha tenido lugar en un paraje de la localidad francesa de Montesquieu des Albéres y ha estado presidido por Rajoy y Valls. Mientras que fuentes del Gobierno aseguran que Mas no estaba invitado a este acto pero sí al almuerzo posterior en Peralada, desde la Generalitat se afirma que había invitación del Ejecutivo para los dos pero que el president no pudo asistir al primero debido a que tenía un compromiso previo en Barcelona. A su llegada a Peralada, Rajoy y Valls no fueron recibidos por Artur Mas debido a que éste aún no estaba presente, y fue la delegada del Gobierno en Cataluña, Llanos de Luna, la encargada de hacerlo.

Mariano Rajoy, ha abogado por "derribar fronteras artificiales" y por trabajar por la unión en vez de por la segregación, poco antes de verse por vez primera con el presidente de la Generalitat, Artur Mas desde que éste anunció elecciones el 27-S.

Rajoy ha aprovechado para hacer esa apelación a la unidad en su intervención en el acto de inauguración de un nuevo enlace eléctrico entre España y Francia en el que ha participado también el primer ministro francés, Manuel Valls.

Desde allí, ambos se han trasladado a Peralada, en Girona, para mantener una reunión y presidir posteriormente un almuerzo con unas trescientas personas con motivo de la inauguración de la nueva línea de alta tensión entre los dos países y en el que estará presente el presidente de la Generalitat. "Pocas infraestructuras como las interconexiones simbolizan mejor el proyecto de integración europea y el ideal de derribar fronteras artificiales o naturales en lugar de erigirlas, de agregar en lugar de segregar, de unir en lugar de desunir, de cooperar en lugar de enfrentar, de conectar en lugar de desconectar", ha subrayado Rajoy.

Antes de acudir a ese almuerzo, Mas ha participado en Barcelona en un acto inaugural del Año de las Bibliotecas y, en su intervención, ha considerado que si Cataluña es hoy lo que es y se encuentra donde se encuentra es gracias a la continuidad histórica, a pesar de los "agresores de muchas épocas, que han procurado romper las piernas de lo que significaba la identidad catalana".

Rajoy y el presidente de la Generalitat no se ven desde el pasado 30 de julio, cuando ambos se reunieron en el Palacio de la Moncloa y constataron que eran irreconciliables sus posturas sobre la consulta que el 9 de noviembre auspició Artur Mas en Cataluña.

Tras la celebración de la consulta del 9-N, Artur Mas envió una carta a Rajoy en la que le propuso entablar un "diálogo permanente" para acordar "una consulta definitiva". El presidente del Gobierno le respondió también por carta reiterando su posición y rechazando las aspiraciones del presidente de la Generalitat.