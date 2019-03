Rajoy insiste en que los independentistas "no van a romper nada" ni lograr sus objetivos

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha insistido en que los independentistas catalanes "no van a romper nada" ni van a conseguir "ni uno solo de sus objetivos" y de nuevo ha pedido y ha dado "tranquilidad" porque el Estado de derecho tiene recursos para parar el "chantaje" soberanista.

En su discurso de clausura del congreso de Nuevas Generaciones del PP de Murcia, en Lorca, Rajoy ha admitido que en Cataluña "se está jugando con España" pero ha advertido de que el Gobierno no lo va a aceptar: "tenemos a favor la Constitución y la ley", ha señalado.

El líder del Ejecutivo ha insistido en que ante el "desafío" independentista "los demócratas" van a responder como deben hacerlo: "con templanza y con determinación, con firmeza pero también con proporcionalidad".

Rajoy ha pedido una mayoría fuerte para su partido, el PP, para que no haya un Parlamento en el que las fuerzas de oposición se sumen e "impidan gobernar" al partido que ha ganado las elecciones. En su discurso, Rajoy también ha insistido en que los "enemigos" de la recuperación económica son por un lado "los que trajeron la mayor crisis vivida en décadas", en alusión al PSOE y, por otro, "los experimentos".

"España no está ahora para experimentos; España necesita estabilidad y certidumbre", ha señalado Rajoy, y ha advertido: "No queremos un parlamento donde los gobiernos no puedan gobernar, porque todos (los demás) se pongan de acuerdo".