Rajoy: "Este 2015 será el año de mayor reducción de paro de la historia de España"

Mariano Rajoy ha comparecido este lunes para hacer balance de la legislatura. El presidente del Gobierno ha asegurado que ésta ha sido una "legislatura intensa", pero ha dicho sentirse "orgulloso de la enorme capacidad de superación de nuestro país".

"Fue un momento bueno cuando me comunicaron por primera vez que España crecía"

Rajoy ha dicho que "era preciso detener la caída (de desempleo), y ello se consiguió en 2012", y un año después "se cambió el rumbo en 2013". En los otros dos años de legislatura "se consiguió crecer, crear empleo y ganar confianza", ha añadido.

Según los datos de la EPA de la pasada semana, según los cuales el paro se reduce en 298.000 personas y bajaba de los cinco millones, Rajoy ha sostenido que "este 2015 será el de mayor reducción de empleo de la historia de España".

El presidente del Gobierno ha manifestado que "nunca antes se había conseguido reducir tanto el paro", y aunque "la tarea no está completa", dice que "estamos en condiciones excelentes para alcanzar la cima en el próximo mandato".

"España ha sabido superar la mayor crisis sin permitir que nadie quedara al borde del camino", ha añadido y sostiene que nuestro país "ha cambiado de cara; hemos pasado de la recesión, al mayor crecimiento entre los países Unión Europea", según datos del Gobierno se ha llegado hasta el 3,3%.

Señala que "España ha ganado competitividad sin devaluar la moneda", y nuestro país es "hoy un país que inspira confianza porque hemos logrado reducir el déficit público, del 9 al 4,2% y la prima de riesgo se ha desplomado, lo que ha permitido ahorrar más de 20.000 millones de euros en intereses de la deuda".

"Siempre que Mas me ha llamado he estado a su disposición, pero nunca le he engañado con los límites"

Preguntado sobre los pactos, ha reiterado que es partidario de que "gobierne el partido más votado", aunque ha matizado que "de los pactos ya se hablará en su momento". Además, ha asegurado que si no es "primera fuerza política no voy a intentar ser presidente de Gobierno".

Rajoy ha dicho que se ha tenido que enfrentar a varios temas esta legislatura:

Cataluña: "Siempre que Artur Mas me ha llamado, he estado a su diposición, pero nunca le he engañado con los límites", ha sostenido.

Rajoy ha dicho que no puede negociar sobre lo que no le pertenece y "los derechos de los españoles, su igualdad y la soberanía, no son competencia del presidente del Gobierno, son exclusivamente del pueblo español y solo él en su conjunto puede decidir sobre ello".

Insiste en que "lo que sea España no lo puede decidir una parte de España, lo tiene que decidir todo el pueblo" y "mi posición es la de hablar de todo, salvo de lo que yo no pueda, y es que se pretenda liquidar la ley, que va unida a la civilización y a las democracias", ha concluido.

Corrupción: Rajoy ha afirmado que "jamás se ha actuado con mayor autonomía y libertad por parte de los tribunales y la Fiscalía" como ahora.

Además, ha señalado que "jamás se ha aprobado una batería de leyes para prevenir la corrupción y castigarla con dureza como ahora". De este modo, Rajoy ha sostenido que "se han sentado las bases para que se haga realidad que los corurptos devuelvan lo robado".

Rajoy ha confirmado que la reforma de la Constitución "no irá" en su programa electoral

Rajoy ha confirmado que la reforma de la Constitución "no irá" en su programa electoral, aunque ha dicho que estará abierto "a escuchar las propuestas de los demás". Sin embargo, sostiene que "la prioridad no es reformarla, es no distraernos porque todavía hay que crear dos millones de empleos".

Asegura que va a hacer "cuanto esté en mis manos" para seguir gobernando "porque es lo que conviene a España" ya que no gobernar "supondría perder el tiempo y dar marcha atrás a lo que se ha hecho una vez que se han sentado las bases para el futuro".

Preguntado sobre cuál ha sido su peor y mejor momento durante esta legislatura, el presidente ha asegurado que tuvo "momentos complicados", y otros "donde me sentí reconfortado".

En su opinión, "haber evitado el rescate creo que fue un acierto, si no podríamos estar como algún país europeo que le obligan a subir el IVA de los restaurantes al 23%".

Además, ha dicho que "fue un momento bueno cuando me comunicaron por primera vez que España crecía", cuando lo hizo "apenas un 0,1%". No fue el único momento, también "cuando por primera vez cambió el tema del paro en las oficinas del Inem, en octubre de 2013, y en febrero del 14 cambió la Seguridad Social".

Por último Rajoy ha mostrado su "agradecimiento a todos los españoles por estos años tan difíciles. Ha sido un orgullo y un honor presidir el Gobierno de este gran país".