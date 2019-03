Rajoy: "Entiendo a quienes en su día nos dieron su confianza y ahora nos la han retirado"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado que no hará cambios en su Ejecutivo tras las elecciones europeas, que ha subrayado que ha ganado el PP, aunque ha dicho entender a las personas que le pueden haber dejado de apoyar en esta ocasión. Rajoy se ha referido por vez primera públicamente al resultado de los comicios europeos del pasado domingo, en declaraciones a los periodistas a su llegada a la reunión de líderes del Partido Popular Europeo previa a un encuentro en Bruselas de los jefes de Estado o de Gobierno de la UE.

Al pedirle una valoración del resultado de esos comicios, se ha remitido a las palabras de la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, quien subrayó este lunes que el PP ha ganado pero dio cuenta de un plan de dinamización del partido para recuperar los apoyos perdidos, que fue anunciado por el propio Rajoy en la reunión que mantuvo el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Popular.

Rajoy ha insistido ante los periodistas en que el PP ha ganado las elecciones en España y ha agradecido su apoyo a todas las personas que han votado a este partido después de unos tiempos "muy difíciles" en los que ha dicho que ha habido que tomar decisiones muy complicadas y que no habrán gustado a mucha gente. En ese contexto, ha precisado: "Entiendo a aquellas personas que en su día nos dieron su confianza y ahora nos la han retirado".

Además, se ha mostrado convencido de que, a partir de ahora, España va a vivir la mejor etapa de la presente legislatura y los ciudadanos van a poder comprobar que los sacrificios y esfuerzos que ha pedido tenían sentido.

Ante la posibilidad de que baraje hacer alguna remodelación de su Gobierno, ha asegurado que no tiene pensado hacer ningún cambio "porque ha trabajado muy bien, lo ha hecho con gran intensidad y en una situación muy complicada y muy difícil". Rajoy ha explicado que lo que el Gobierno ha hecho en todo momento es preservar los intereses generales y que se ha logrado superar un momento muy difícil en el que se hablaba de que podía pedirse el rescate a la UE.

Se ha mostrado convencido de que todas las decisiones van a tener resultados y ha recordado que este año, por ejemplo, ya empieza a mejorar la situación en los datos de empleo, un ámbito en el que ha dicho que va a haber buenas cifras en los meses de mayo y junio. "Espero que la gente comprenda al final que no hemos tomado decisiones caprichosas ni que respondieran a prejuicios ideológicos, sino que lo que intentamos fue defender los intereses generales en una situación muy difícil", ha añadido.

Tras considerar que todas las decisiones tardan un cierto tiempo en producir efectos, ha asegurado que el Ejecutivo va a seguir trabajando con toda la intensidad para recuperar la confianza perdida.

Respecto a la posibilidad de que estas elecciones puedan representar el fin del bipartidismo en España, Rajoy ha recordado que el PP ha sido el partido más votado y el segundo ha sido el PSOE. A su juicio, en los países en los que hay más estabilidad política, progreso y bienestar es en los que hay grandes partidos "moderados y centrados", como ha dicho que ocurre también, por ejemplo, en Estados Unidos, Alemania o muchos otros socios de la UE.

No obstante, ha subrayado que, "como no podía ser de otra manera, en democracia, lo que digan los ciudadanos siempre está bien dicho". "Pero no olvidemos que los ciudadanos, en esta ocasión, bajándonos los apoyos, han seguido diciendo Partido Popular y Partido Socialista", ha subrayado.

Defiende que Rubalcaba "siempre ha intentado acertar"

Rajoy ha rechazado opinar sobre el fondo de la decisión del líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, de convocar un Congreso para renovar a la cúpula ejecutiva del partido tras los malos resultados de las elecciones europeas y, aunque ha dejado claro que no han estado de acuerdo "en muchas cosas", sí ha defendido que el líder de la oposición "siempre ha intentado acertar".

"Algunas cosas buenas ha hecho en su vida política y otras malas, pero eso como cualquiera le deseo que le vaya bien y poco más tengo que decir", ha apostillado el jefe del Ejecutivo español. "Hemos podido hablar de temas importantes y fijar posiciones comunes, por ejemplo en asuntos como el de Europa", ha destacado.

Rajoy ha explicado que ha "tenido ocasión de hablar con el señor Rubalcaba", al que ha llamado como un gesto de "mínima educación y decencia política" dado que ha sido su "adversario" durante "mucho tiempo". "Ha ido bien", ha explicado, preguntado por la conversación.