Rajoy y Díaz acuerdan la devolución de los 426 millones que Andalucía debe al Estado

La presidenta andaluza, Susana Díaz, ha anunciado que el jefe del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha comprometido a instar al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, a solventar la devolución de 426 millones de euros que debe Andalucía al Estado por la aplicación de los fondos de convergencia. Díaz ha avanzado este compromiso de Rajoy en la conferencia de prensa que ha ofrecido tras la reunión de poco más de una hora que ha mantenido con el jefe del Ejecutivo en el Palacio de la Moncloa y en la que también han acordado analizar conjuntamente proyectos en Andalucía que puedan obtener financiación de la UE mediante el denominado 'plan Juncker'.

La presidenta de Andalucía ha destacado la importancia del acuerdo relativo a la devolución pendiente de los 426 millones de euros porque, ha dicho, supondrá tres décimas para el cumplimiento del objetivo de déficit de su comunidad.

Por otra parte, Díaz ha dado su apoyo al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en su objetivo de un partido "fuerte y unido" y ha alertado de que la situación de España no está para que el PSOE esté "distraído" en cuestiones internas. La presidenta andaluza ha dejado claro que "por encima del PSOE" a ella le preocupa España, y lo mal que lo están pasando miles de ciudadanos, muchos de ellos andaluces. Ante esta situación, la presidenta andaluza considera imprescindible un PSOE "fuerte y unido" que tenga unos buenos resultados en las próximas elecciones municipales y autonómicas y que vertebre una alternativa "desde la centralidad" y con "vocación reformista".

"Mi secretario general tiene mi apoyo en esa tarea", ha garantizado Díaz, que ha negado, a preguntas de los periodistas, que haya hablado con Rajoy sobre el liderazgo de Sánchez en el PSOE. La presidenta andaluza ha rechazado seguir contribuyendo al "ruido" interno en el PSOE, y tampoco ha querido adelantar si apoyará a Sánchez en las primarias para elegir candidato del partido a la presidencia del Gobierno. "Al igual que el pasado verano no me pronuncié a favor de ningún candidato, no me pida que lo haga ahora", ha insistido Díaz, quien no obstante, ha avanzado de que no dudará en discrepar de las posiciones de la dirección de su partido si van en contra de los intereses de los andaluces.

Respecto a Podemos, Díaz ha afirmado que le causa "desconfianza" y preocupación la "ambigüedad" de su líder, Pablo Iglesias, que este domingo participó en un multitudinario mitin en el cinturón industrial de Barcelona, un tradicional granero de votos del PSC. La dirigente socialista ha alertado de que Podemos, que nace del "cabreo" de muchos ciudadanos, plantea recetas "muy fáciles" para problemas muy complejos, pero no se "moja" en casi nada. "Cuando alguien es ambiguo, es porque no sabe lo que va a hacer o porque no quiere decir lo que va a hacer", ha avisado Díaz, que ha criticado que Podemos se esté planteando no presentarse en solitario a las elecciones municipales para no "mancharse" con la gestión. Para Díaz, un partido que no quiere comprometerse "con su pueblo", mal puede hacerlo por el conjunto de España.

Díaz también ha opinado sobre la decisión del juez José Castro de enviar a juicio a la infanta Cristina y ha afirmado que "la justicia es igual para todos", pero ha avisado de que no se deben usar determinados casos para dañar la imagen de España. Para ella, lo que afecte a la infanta debe ser igual que si el afectado fuera cualquier otro ciudadano español y ha instado a dejar actuar a la justicia. "Todos respondemos ante la ley de la misma manera", ha señalado la presidenta andaluza, quien ha explicado que, por ello, cada uno debe asumir su responsabilidad de lo que haya hecho bien o mal. No obstante, ha insistido en que no se deben usar determinados casos judiciales para intentar dañar la imagen de España. Asimismo, la presidenta de Andalucía ha aprovechado para elogiar el ejercicio de transparencia que cree que está llevando a cabo la Corona.

Díaz llegó a la sede de la Presidencia del Gobierno a las 17:00 horas y fue recibida por Rajoy al pie del vehículo en el que se trasladó. Ambos se saludaron con un beso, que repitieron a petición de los informadores gráficos y, flanqueados por las banderas de España, Andalucía y la UE, posaron brevemente en la escalinata de acceso al edificio. Esta reunión es la segunda que Rajoy y Díaz celebran en el Palacio de la Moncloa y se ha concretado tras la petición realizada por la presidenta andaluza con el deseo de establecer conjuntamente las prioridades de Andalucía ante el escenario de inversión que se plantea en Bruselas.