Rajoy despejará ante el Rey las dudas sobre su candidatura

Tras saludarse mientras se estrechaban cordialmente la mano, ambos han intercambiado algunos comentarios distendidos en el Salón de Audiencias -al que Rajoy ha acudido con traje gris oscuro y una corbata con cuadrados blancos y negros-, donde han posado sonrientes para las cámaras antes de reunirse en el despacho del jefe del Estado.

Una vez que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reafirmado que su grupo no facilitará la investidura de Rajoy con una abstención y votará 'no' a su candidatura en cualquier caso, tras esta reunión se conocerá si el desenlace de la ronda de consultas es o no una propuesta de candidato y, en caso afirmativo, si el líder del PP acepta ahora someterse a las votaciones del Congreso.

Sin que en el Gobierno o en el PP desvelen si Rajoy ha acudido a la Zarzuela con la intención de aceptar ahora este encargo, el Ejecutivo sí ha querido dejar claro que confía en que el sentido de la responsabilidad lleve a otros líderes políticos a facilitar su investidura conforme se vayan apurando los plazos para aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2017.