Rajoy cree que no todas las imputaciones son iguales

CRUCE DE DECLARACIONES SOBRE EL PAPEL DEL IMPUTADO

Las declaraciones de Felipe González sobre si los imputados deben o no incluirse en posibles listas electorales han provocado las primeras reacciones. Y es interesante ver cómo Rajoy está más cerca del punto de vista de González que el líder del PSOE. Pedro Sánchez ha insistido en que no habrá imputados en sus listas, mientras que el presidente del Gobierno es partidario de analizar caso por caso ya que, en su opinión, no todas las imputaciones son iguales.