Rajoy tranquiliza a sus 'barones' ante el empuje de C's y les pide centrarse en los problema de España

El coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha subrayado que la reunión que ha celebrado la cúpula del partido con los barones regionales ha estado dedicada a hablar "de España y de los problemas de los españoles" pero no de Ciudadanos ni de las encuestas que auguran su ascenso. En la rueda de prensa posterior al almuerzo de trabajo presidido por Rajoy con los líderes regionales y la cúpula del PP, Maíllo ha dicho sentir defraudar por las expectativas creadas, pero ésta no era una reunión para hablar "de ningún partido" que no sea el propio PP y sus propuestas para determinados asuntos como la financiación autonómica.

Además ha asegurado que ninguno de los barones regionales ha sacado a colación el ascenso de Ciudadanos, los sondeos o el supuesto deseo de que Rajoy haga cambios en el Ejecutivo que sirvan de revulsivo. Y ha añadido que no puede opinar sobre apreciaciones que los líderes regionales hayan hecho en privado, porque en público no han puesto sobre la mesa estas cuestiones.

Fernando Martínez-Maíllo ha asegurado que la de este lunes ha sido una reunión de "intenso trabajo" en la que también se ha reflejado "la unidad del PP en torno al liderazgo de Mariano Rajoy". Además ha insistido en su tesis de que son otros los que están pendientes de las encuestas mientras el PP, como partido de gobierno, "mira antes por el interés general" que por los suyos propios.

"No se ha hablado ni un minuto de estrategia frente a nadie, nada, absolutamente nada", ha insistido Maíllo, quien ha señalado también que "la palabra encuesta" no se ha mencionado ni una sola vez en este encuentro.

Ha asegurado que el PP estudia los sondeos, pero no es lo que tocaba en la reunión de hoy, y ha insistido en que no se vota mañana y queda muchísimo para las próximas convocatorias electorales. "Lo nuestro es gobernar", ha insistido Maíllo, quien en su comparecencia ha criticado a Ciudadanos en varias ocasiones, pero después ha señalado que es lo normal cuando hay un nuevo tablero político y "no debe parecer mal" que se critique a otras formaciones.

En cualquier caso, el número tres del PP ha insistido en que ésta ha sido una reunión para "hablar de España y los españoles". Además ha subrayado que una foto como la de hoy no la pueden presentar otros partidos. Ha recalcado así que el PP es un partido que tiene "presencia, liderazgo y voz propia" en todo el territorio y que "representa perfectamente el país".