Rajoy apela a la independencia del PP en la etapa abierta por el "sectarismo" del PSOE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado a la unidad y a la independencia del PP en la etapa abierta por el "sectarismo" del PSOE que cree que es lo que ha impedido por ahora un acuerdo para la formación de un nuevo ejecutivo.

Rajoy ha defendido la posición de su partido en esta etapa en su intervención en la clausura del Congreso del PP de Pontevedra junto al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, de quien no ha dado ninguna pista sobre si repetirá como candidato en las elecciones gallegas del próximo otoño.

El jefe del Ejecutivo ha alertado de que el PSOE pretende devolver a España al "punto de partida" de la crisis económica y ha instado al líder socialista, Pedro Sánchez, a olvidarse de sus intereses personales y pensar en los de los españoles.

Rajoy aspira a que le retiren la declaración de 'non grato' en Pontevedra

"Muchísimas gracias a todos; soy pontevedrés y voy a conseguir que esta condecoración que con tan poca generosidad tuvieron a bien concederme, me la retiren", ha sentenciado el líder del PP, en relación a la declaración aprobada por el Ayuntamiento que dirige Miguel Anxo Fernández Lores (BNG) tras la prórroga de Ence.

El presidente finalizó su discurso con este reto, igual que lo había iniciado con un agradecimiento, tras ser recibido entre aplausos. "Gracias por vuestra lealtad, una cualidad sin la que no es posible hacer política", ha trasladado, antes de recordar que milita en el PP de Pontevedra "desde tiempo inmemorial" y señalar que ésta es la ciudad donde echó raíces.

"Por eso os agradezco de corazón vuestro apoyo; a vosotros y a otros que no están aquí. Me considero pontevedrés, soy de Pontevedra, y estoy orgulloso y feliz. Estudié en el Sánchez Cantón, ahí al lado, aquí me he casado, aquí voy a vivir y a morir dentro de muchísimos años", ha proclamado, antes de recibir una ovación de los suyos y de ser aclamado a gritos de "presidente".

Feijóo señala que el PP gallego está "en mejores condiciones" para ganar las elecciones

El líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha señalado que "ser gallego y ser presidente de la Xunta merece la pena", y se ha felicitado por haber tenido "la honra" de liderar el partido en la comunidad desde que ganó las elecciones autonómicas de 2009.

Feijóo se ha emocionado al decir estas palabras en el congreso provincial de Pontevedra, y cuando lo ha hecho se ha dirigido al líder del PP, Mariano Rajoy, para afirmar que comprende que "ser presidente del Gobierno es importantísimo, pero ser gallego y ser presidente de la Xunta, eso merece la pena".

Sin dar ninguna pista sobre su futuro político, Feijóo ha significado que el PP gallego está "en mejores condiciones" que en 2009 para volver a ganar las elecciones a la Xunta, "si se mantiene unido y activo" y lleva al día a día "la renovación" plasmada en los congresos provinciales. Feijóo ha indicado cuando en el PSOE y el BNG "creían que nos tenían arrinconados, no se dieron cuenta" de que el PP "empezó a ganar las elecciones" en el congreso en el que tomó el testigo de Manuel Fraga y hubo una renovación de similar magnitud que la actual.

El líder del PP gallego ha reivindicado la figura de Mariano Rajoy, del que ha dicho sentirse "orgulloso" porque "recuperó a España" frente a la crisis, porque sea "el candidato" del PP a presidir de nuevo el Gobierno y porque allá donde va "siempre dice que es gallego y de Pontevedra".