Rajoy apela al diálogo, el trabajo conjunto y la colaboración institucional para que los españoles compartan un "proyecto de nación"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha apelado al diálogo, el trabajo conjunto y la colaboración institucional para que todos los españoles compartan conjuntamente "un proyecto de nación".

Sin referirse expresamente a la situación en Cataluña, Rajoy ha lanzado ese mensaje de diálogo en su intervención en el acto celebrado en Burgos en el que, mediante la firma de dos acuerdos, se ha puesto en marcha la ampliación del Museo de esta ciudad y la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción.

Ha sido al referirse a esos dos acuerdos cuando ha considerado que demuestran que "el diálogo, el trabajo conjunto y la colaboración institucional son el mejor instrumento para mejorar la vida de la gente, para dinamizar las ciudades y para compartir, todos juntos, un proyecto de nación".

Rajoy ha ensalzado igualmente la historia y raíces comunes de todos los españoles, que considera que, desde la pluralidad, la libertad y el respeto a las diversas manifestaciones artísticas y culturales del país, hacen una sociedad más fuerte, "unen y enriquecen".

Rajoy bromea con las "cosas bonitas" de la política

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha destacado las cosas "bonitas" de la política que le reconfortan el dedicarse a ella mientras que ha asegurado que de otras que no lo son tanto, no se acuerda de ninguna.

En su intervención tras la firma de estos acuerdos ha recalcado que se trataba de "un acto muy bonito, de los que reconfortan a uno personalmente y le dan sentido a dedicarse a la actividad pública". "Hay cosas más bonitas, como ésta, y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna", ha bromeado.