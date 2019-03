Rajoy agradece a Rosa Díez su "apoyo y colaboración" ante el desafío soberanista de Cataluña

Rajoy, en la primera entrevista que ha mantenido con la portavoz de UPyD en el Palacio de la Moncloa, ha insistido en que la posición del Gobierno no ha cambiado desde que hace casi ocho meses se conociera la intención del Ejecutivo catalán de convocar esa consulta. Entonces, han recordado las mismas fuentes, Rajoy afirmó que ese referéndum no se iba a celebrar porque es ilegal y se comprometió a hacer todos los esfuerzos para que los catalanes no se vieran "perjudicados" por el desafío independentista.

Durante la reunión, que se ha prolongado una hora y cuarto, el presidente ha explicado "someramente" a Díez las iniciativas que el Gobierno planteará a las fuerzas políticas sobre regeneración democrática cuando la semana próxima se abra la ronda de negociaciones sobre esta cuestión.

También han comentado la reforma electoral que el Ejecutivo propone dentro de ese "paquete global" y, sobre ello, Rajoy ha asegurado a Díez que la decisión sobre esta propuesta aún no está tomada. La única decisión que se ha adoptado sobre esta reforma tan criticada por la oposición es plantear un debate y, en función de cómo vayan las negociaciones, han asegurado las fuentes, "se irá decidiendo".

Además de impulsar las leyes atascadas del estatuto del cargo público y la del control financiero de los partidos políticos, el Gobierno pone sobre la mesa otras iniciativas como acotar el régimen de aforamientos y controlar los indultos. La unificación de criterios sobre los cargos públicos encausados por corrupción, limitar los gastos electorales y reforzar la iniciativa legislativa popular son otras medidas que plantea.