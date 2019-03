Rajoy admite sentir "estupor" cuando escucha a otros partidos decir lo que hay que hacer

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha defendido la "gran nación" que es España frente a quienes hacen "esfuerzos indecibles" por decir "lo mal que va todo", y ha apelado a la "unidad" y a la soberanía nacional del conjunto del país: "queremos que siga siendo así para siempre".

En su intervención en el mitin del PP en Alicante junto al presidente de la comunidad y candidato autonómico, Alberto Fabra, Rajoy ha insistido en que España necesita "estabilidad política" que sólo puede dar su partido. Una estabilidad, ha señalado, que no puede venir de las recetas socialistas, ni de las "ocurrencias" que traen los nuevos partidos que sólo generarían "inestabilidad e inseguridad".

España necesita "estabilidad política" y sólo puede darla el PP

Por otro lado, ha asegurado que le produce "verdadero estupor" escuchar a otros partidos decir lo que hay que hacer en España, tanto a quienes lo expresan en el Congreso como a quienes "aparecen en las radios y las televisiones".

En su intervención, ha advertido de que "gobernar es serio" y "requiere de partidos serios" que tengan "experiencia, determinación" y sepan a dónde van. Por eso ha señalado que ni la Comunidad Valenciana ni el conjunto de España "pueden caer en manos" de quienes "han destrozado el país", en alusión al PSOE, ni tampoco de quienes "están instalados en la ocurrencia", en alusión a las formaciones políticas de nuevo cuño.

A estos últimos partidos ha criticado también cuando se ha referido a "los que dicen que no hay que hacer más AVE", los que creen que la política es "sacar el conejo de la chistera" o quienes se integran en unos partidos procedentes de otros donde "no los querían". Ha insistido Rajoy en defender que se mantengan las políticas económicas en el PP, continuar con el "cambio" iniciado en 2011, que según ha dicho era necesario y así lo han entendido, en su opinión millones de ciudadanos.

Rajoy ha afirmado que al presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, "le ha tocado bailar con la más fea" en su etapa al frente del Consell, en la que ha demostrado "coraje y determinación". Así lo ha asegurado ante los alrededor de 2.500 cargos populares y militantes en Alicante, donde ha subrayado que la Comunitat Valenciana "merece un presidente como Fabra".

Afirma que a Fabra "le ha tocado bailar con la más fea"

"Tengo que decir que alguna autoridad tengo para hablar de cosas complicadas y difíciles, y creo que estamos a la par, pero que no hay nadie por encima", ha continuado en referencia al president valenciano. Según Rajoy, "pero es en los momentos difíciles, complejos, en aquellas situaciones en que todo parece que no va a salir bien y cuando algunos se encargan de decir únicamente lo que va mal y que no hay futuro, cuando se demuestra el coraje y determinación de un gobernante, y por tanto Alberto tiene que ser el presidente de la Generalitat".

Rajoy también se ha referido en su discurso al déficit hídrico que padece la Comunitat Valenciana, una cuestión que habían planteado antes en sus intervenciones tanto Fabra como el vicepresidente del Consell y líder del PP alicantino, José Císcar. "Haremos como ha ocurrido con el Tajo-Segura: Todos los esfuerzos para darle una solución definitiva a un tema que, claro que preocupa y mucho, y con razón, a todos los valencianos", ha manifestado.

Poco antes, Fabra había defendido "el agua que necesita esta provincia" mediante la aprobación de un nuevo Plan Hidrológico Nacional (PHN). Más lejos había ido el presidente de los populares alicantinos, José Císcar, al pedir a Rajoy un nuevo Plan Hidrológico Nacional "que traiga a esta tierra el agua que falta" y que "reponga la injusticia histórica para el Levante español" que supuso, por parte del Ejecutivo del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la derogación del trasvase del Ebro.