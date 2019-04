Quim Torra defiende su nombramiento de consellers : "Espero que el Gobierno publique este lunes el decreto"

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha expresado su esperanza en que el Gobierno publique el nombramiento del nuevo Govern en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya y ha insistido en la necesidad de dialogar.

"No me puedo imaginar que el Gobierno español incumpla la ley. Nosotros esperamos que mañana se publique, no solo el decreto de ámbito y estructura del Govern, sino también el decreto de nombramientos", ha asegurado en declaraciones a los medios este domingo en su visita a las Fires de Maig de Vilafranca del Penedès (Barcelona).

Ha reivindicado que el presidente de la Generalitat es quien tiene la facultad de nombrar consellers, por lo que cree que el Gobierno debe respetar su decisión y que "no puede ser de otra manera".

Torra ha reiterado su demanda de diálogo y ha reclamado "que el diálogo sea la palabra que presida estos meses, que la política dialogue con la política" y no con la justicia.

Asimismo, ha recordado que ha pedido hablar con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que también ha extendido esta petición al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez: "Que se una a este diálogo y nos sentemos juntos Rajoy, Sánchez y yo como presidente de la Generalitat".