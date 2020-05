¿Quiénes pasan a la fase 0,5 y a la fase 1 de la desescalada? Comunidades y provincias

Seis comunidades autónomas están pendientes de la decisión del ministerio de Sanidad sobre el cambio a la fase 1. En las últimas horas ha surgido la posibilidad de un avance intermedio, una fase 0,5 que ha solicitado Barcelona y que podría terminar aplicándose también a Madrid. El pasado miércoles a las dos de la tarde terminaba el plazo para entregar los nuevos informes técnicos que debían respaldar la idoneidad de cada territorio para avanzar en la desescalada del coronavirus en España.

En las últimas 48 horas se han producido reuniones entre las partes para comprobar si se cumplen los criterios y escuchar las explicaciones de los representantes de cada región.

Sanidad tendrá en cuenta la capacidad de evitar nuevos rebrotes y de hacer seguimiento a los contagiados y todos sus contactos. El viernes pasado consideró que algunas CCAA, provincias o territorios no podían avanzar si no reforzaban antes sus servicios de atención primaria, las camas hospitalarias y UCIS, y si no implementaban sistemas eficaces de vigilancia epidemiológica para rastrear los casos.

El cambio de fase de Madrid

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz-Ayuso ha insistido en las últimas horas en que la comunidad está preparada. Argumenta que se han hecho contrataciones en atención primaria y para el rastreo de casos, el factor que precisamente fue decisivo en el rechazo a su avance a la fase 1 la semana pasada.

La Comunidad quiere que el gobierno obligue a usar mascarillas en los espacios públicos desde el lunes 18. Sobre la posibilidad de un avance intermedio hasta la fase 0,5 el gobierno madrileño ha asegurado que sería una decisión únicamente de Sanidad puesto que ellos consideran que se puede dar el salto completo a la fase 1 de la desescalada.

La apuesta de Barcelona por la fase 0,5

El gobierno catalán ha solicitado el avance a la fase 1 de las regiones sanitarias de Lleida, Girona y Cataluña Central. Y opta por un camino intermedio para Barcelona. Su idea para la ciudad y su área metropolitana es esa fase 0,5 en la desescalada.

La consejería de Salud argumenta que es importante tender en cuenta la densidad de población: la capital y sus alrededores concentran el 66% de habitantes lo que podría complicar el control de un rebrote.

Valencia consigue pasar a la fase 1

La Comunidad Valenciana pasa de la fase 0 a la fase 1 de la desescalada en España según han confirmado a la agencia EFE fuentes cercanas a la negociación. Este jueves el ministro de Sanidad se reunió con los responsables de salud valencianos.

Habían solicitado el desconfinamiento de la parte de la comunidad que seguía en fase 0

La baja densidad de población, una ventaja para Castilla-La Mancha

Albacete, Toledo y Ciudad Real podrían pasar a la fase 1 de la desescalada gracias a su baja densidad que hará más fácil el control y rastreo de los contagiados y sus contactos.

El gobierno autonómico ha reforzado esos equipos que se convierten en esenciales en esta fase de desconfinamiento para evitar nuevos rebrotes de cara al otoño. Preocupa sin embargo la proximidad a la Comunidad de Madrid.

Castilla y León confía en pasar en todo el territorio a fase 1

La Junta de Castilla y León ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que entren en fase 1 las áreas sanitarias con tres o menos casos de coronavirus por 10.000 habitantes en los últimos 14 días, y uno o menos en los últimos siete. En total 42 zonas básicas nuevas con una población de 225.657 personas. Defienden la prudencia y aseguran que la vigilencia de los casos será estrecha.

Andalucía defiende al avance a la fase 1 de Málaga y Granada

La Junta de Andalucía defiende el avance de las dos provincias que siguen en fase 0, Málaga y Granada, a la fase 1 de la desescalada en España. El lunes pidieron la revisión de la decisión del ministerio. Consideran que hay agravio comparativo con otras zonas de España. Alegan que han pasado territorios como Vizcaya que tienen indicadores peores que sus provincias.

Islas en fase 2

Canarias y Baleares van por delante de la península. Esgrimen que no tienen nuevos casos y que están preparados para avanzar sin peligro de rebrotes descontrolados.

Las regiones sanitarias de Canarias que incluyen a La Gomera, La Graciosa y el Hierro y en el caso de Baleares la isla de Formentera están en fase 1 desde el pasado 4 de mayo. Son las únicas que han pedido el salto a la fase 2.