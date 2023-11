¿Quién es Pablo Bustinduy, el nuevo ministro de Derechos Sociales y Consumo?

Tres días han pasado desde que Pedro Sánchez jurase ante el rey Felipe VI su cargo como presidente del Gobierno. Ese acto en el Palacio de la Zarzuela fue el viernes y este lunes, el líder del Ejecutivo ha dado a conocer los nombres que formarán su gabinete. Una lista de ministros (que puedes consultar completa en este enlace) en la que repiten en el cargo Nadia Calviño o Yolanda Díaz, entre otros, y que tiene muchas caras nuevas. Y Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales y Consumo, es una de ellas.

Mucho se ha hablado estos días del Ministerio de Derechos Sociales. La dirigente de Sumar había propuesto a Podemos darle un ministerio a cambio de que cesara "los ataques públicos e insultos a miembros de Sumar", incluyendo a la propia vicepresidenta segunda. Nacho Álvarez fue el nombre elegido por Díaz, pero la formación morada rechazó la oferta, lo que motivo la salida de Podemos de Álvarez. Fue la propia Ione Belarra la que se pronunció, todavía al frente de ese Ministerio de Derechos Sociales que se le ofreció a su entonces compañero de partido.

Ni uno ni otro: Belarra no ha repetido como ministra y Álvarez declinó la oferta para sucederla. La cartera finalmente ha ido a parar a manos de Pablo Bustinduy, que, además de ser el nuevo ministro de Derechos Sociales, recaerá sobre él también el Ministerio de Consumo tras la anunciada salida de Alberto Garzón de la primera línea política.

Filosofía, economía y pensamiento político

Pablo Bustinduy Amador (Madrid, 19 de marzo de 1983) llega a ministro tras formar parte del equipo de campaña de Sumar y de ser diputado y secretario de Relaciones Internacionales de Podemos. Licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad Complutense de Madrid, realizó su postgrado en Historia del Pensamiento Político en el Instituto de Estudios Políticos de París. Y eso no es todo a nivel de formación: también tiene estudios de doctorado en Filosofía por la New School for Social Research de Nueva York -aunque todavía tiene pendiente finalizar la tesis doctoral-.

Ensayista, traductor y editor de obras relacionadas con la filosofía, la economía y el pensamiento político, fue profesor de Filosofía en las universidades de Fairfield, Saint Francis College y SUNY entre 2010 y 2013.

Uno de los fundadores de Podemos

Bustinduy fue uno de los que participó en el nacimiento de Podemos en 2014. En la formación morada ocupó los cargos de coordinador de la delegación del partido en el Parlamento Europeo en 2014 (portavoz del grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para las comisiones de Asuntos Exteriores y Unión Europea en el Congreso) y de secretario de Relaciones Internacionales desde marzo de 2015 a junio de 2019. Sin olvidar que fue diputado por Madrid de 2016 a 2019.

Próximo a Íñigo Errejón desde que era el número dos de Podemos, Bustinduy abandonó en 2019 el partido tras la fundación de Más Madrid. Precisamente ese año, antes de su abandono y tras ganar en las primarias internas con un 72% de los apoyos, fue designado como candidato de la coalición Unidas Podemos Cambiar Europa de cara a las elecciones al Parlamento Europeo de 2019. Unas elecciones europeas a las que finalmente no se presentó, momento en el que anunció también que se retiraba de la primera línea de la política.

Ya en junio de 2023, Bustinduy se unió a la coalición de izquierdas Sumar de Yolanda Díaz para las elecciones generales del 23 de julio.