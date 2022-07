¿Qué es el pacto de rentas y cuáles son las dificultades que puede presentar?

Para intentar abordar la crisis en la que nos va a sumergir la inflación, el Gobierno ha propuesto tanto a patronal como a sindicatos un pacto de rentas. Supone un llamamiento al acuerdo en materia de sueldos, rentas en el ámbito empresarial y apoyo a los colectivos más perjudicados por los altos precios de la energía. Todo esto en el contexto de inflación en el que nos encontramos.

Por un lado, en materia de sueldos, el objetivo es que los convenios colectivos recojan subidas para compensar la pérdida de capacidad adquisitiva debido a la inflación.

Los sindicatos piden que los trabajadores vuelvan a tener el poder de compra que les está "quitando" el IPC. Pepe Álvarez, líder de UGT, ha adelantado que podría alcanzarse un acuerdo de cara a los próximos años para amoldarse a la evolución real de los precios a largo plazo. ”Cuando las reuniones no se preparan, no me parece que el resultado vaya a ser exactamente positivo, pero vamos a ver cuáles son los planteamientos del Gobierno”, aseguró Pepe Álvarez tras conocer la convocatoria.

También, Unai Sordo, secretario general de CCOO, comparte esa posición: "Si quieren un pacto de rentas, tiene que haber dos patas encima de la mesa: medidas eficaces para contener los precios y un pacto fiscal vinculado a cómo se protege a los colectivos sociales que lo están pasando particularmente mal. En ese escenario no solo sería posible, sino deseable, un pacto de rentas".

Patronales como la CEOE o Cepyme rechazan la subida de salarios del 5% por parte de UGT.

En el otro lado están los empresarios, que insisten en no ligar los salarios a los precios. Instituciones como el Banco de España advierten de que indexar los sueldos al IPC pueden generar una "espiral inflacionaria". Por ello, han pedido un pacto de rentas en el que los sueldos aumenten por debajo de la inflación. Y mantiene que la incertidumbre de la evolución del contexto económico internacional desaconseja el alza de los sueldos. Patronales como la CEOE o Cepyme rechazan la subida de salarios del 5% por parte de UGT, haciendo referencia a las dificultades que sufren las empresas para recuperarse de los efectos de la crisis del coronavirus.

En lo que si coinciden ambos es que Moncloa debe ser la que decida esta negociación.

La posición del Gobierno

La reunión que mantiene hoy el Gobierno con los agentes sociales proporciona "confianza y estabilidad" a trabajadores, empresas y al conjunto de la sociedad. Así lo aseguraba Nadia Calviño, ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, después de presidir el pasado lunes la octava reunión del Consejo Asesor de Economía. Ha destacado “la importancia” de llegar a ese acuerdo que permita afrontar los retos actuales y, en particular, el alza de los precios a nivel internacional. Además, añadió que “los próximos trimestres” serán muy complejos, aunque por el momento descarta un decrecimiento.

Y es que Nadia Calviño retomará el diálogo que propuso ya hace meses sobre el pacto de renta, pero que los agentes sociales no fueron capaces de acordar. Para los sindicatos era indispensable una cláusula que garantizara que los salarios no perdían poder adquisitivo a final de año, algo que la patronal rechazó por completo.

Pactos de Moncloa de 1977

Si nos remontamos a los ‘Pactos de Moncloa’ de 1977, existen ciertas similitudes con la situación actual. En aquel momento, Adolfo Suárez acababa de ser nombrado presidente del Gobierno y la economía de España se encontraba sumergida en una alta inflación. En dicho documento había un punto sobre "política de rentas" con medidas como una subida de sueldos, de hasta un 20%.