Lo que dicen los sondeos sobre el debate del estado de la nación y las medidas del plan anticrisis

Después de las tres jornadas en el Congreso de los Diputados sobre el debate del estado de la nación, el Gobierno salió muy satisfecho de la cita, donde aprobaron las medidas del plan anticrisis como nuevos impuestos a la banca y energéticas. El Ejecutivo confía en poder remontar los resultados de las últimas encuestas.

Sin embargo, según el último sondeo de Take Sigma Dos para 'El Mundo', destaca que el 82% de los encuestados afirma que el debate del estado de la nación no le ha hecho cambiar su intención de voto y el 30% tiene ahora peor imagen del presidente Pedro Sánchez que antes. No obstante, el 60% valora positivamente las medidas anunciadas, aunque el67% cree que no serán útiles debido a la magnitud de la crisis.

Por otro lado, el sondeo de Metroscopia, destaca que el 87% considera que las medidas anunciadas a combatir la crisis y la inflación van a contribuir poco o nada a mejorar la situación económica. Asimismo, para el 35% no ha tenido ningún interés el debate del estado de la nación.

Aprobadas las medidas anticrisis

Tras el debate sobre el estado de la nación y las pertinentes defensas de cada una de las 138 propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios correspondientes, se procedió a la votación. Entre las propuestas se encontraba el Real Decreto de medidas urgentes anticrisis. Finalmente, fueron aprobadas con 179 votos a favor, 49 en contra y con la abstención de los diputados del PP, que optaron por no votar en contra tras la inclusión de dos medidas de Alberto Núñez Feijóo en el documento.

Desde el Partido Popular consideran que el decreto que pretende llevar a cabo Sánchez es "incompleto e insuficiente", ya que no tienen en cuenta a las "clases medias". Piden que se deflacte la tarifa del IRPF de las personas con ingresos inferiores a 40.000 euros anuales.