JxCat asegura desde Bruselas que "nada impide" la investidura de Puigdemont y resta valor a la opinión de los letrados

La diputada de Junts per Catalunya Elsa Artadi ha defendido este viernes desde Bruselas que "no hay nada que impida" la investidura en la distancia de Carles Puigdemont como nuevo presidente de la Generalitat y ha advertido de que le corresponde al presidente del Parlamento de Cataluña o al pleno -y no a los letrados de la Cámara- decidir cuáles son los límites de dicho reglamento.

"Quien tiene que decidir cómo se aplica el reglamento es bien el presidente del Parlament y la mesa o el pleno del Parlament", ha defendido la número 10 de la candidatura de JxCat por Barcelona, al ser preguntada por si su grupo acataría una opinión desfavorable de los letrados.

Artadi ha subrayado que por el momento no hay "ningún informe" oficial y ha añadido que en otras ocasiones algunos de sus pronunciamientos han sido "validados o no" por el Tribunal Constitucional."A quien toca decidir cómo se aplica el reglamento en cada una de las circunstancias es al presidente del Parlamento o al pleno del Parlamento, que es soberano y decide cómo se aplica el reglamento", ha reiterado, para evitar las preguntas sobre las posibles opiniones de los letrados, en una rueda de prensa ofrecida en Bruselas

El cabeza de lista de JuntsxCat, Carles Puigdemont, ha encabezado la primera reunión del grupo parlamentario en Bruselas, un encuentro que ha tenido lugar tras el acuerdo alcanzado con ERC para constituir una Mesa de mayoría independentista pero a falta de cerrar la vía para una posible investidura.