PSOE y Podemos chocan por la ley trans y retrasan su aprobación

No hay acuerdo. La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha confirmado que las discrepancias con el PSOE sobre la ley trans podrían ponerla en peligro, al menos a corto plazo. "El PSOE ha decidido presentar enmiendas y no buscar acuerdos", ha asegurado Montero, lanzando un aviso importante a su socio de coalición: "los votos del PP y del PSOE pueden sumar para recortar derechos". Una posibilidad real, según Montero, porque los socialistas ha renunciado a pactar con los morados, lo que abriría la puerta a que acordaran con los populares un texto alternativo.

El principal escollo entre los dos socios del Gobierno gira en torno a la autodeterminación de género. El PSOE defiende que un juez debe autorizar el cambio de nombre y sexo en el Registro a los menores entre 14 y 16 años, mientras que la propuesta de Unidas Podemos permitiría a los jóvenes de esa edad que lo hagan sin pasar por ese filtro judicial, sólo con la asistencia de padres o tutores. "Estoy preocupada porque el PSOE me ha transmitido que no quiere ceder y voy a seguir trabajando para que esto no ocurra", ha insistido la ministra de Igualdad. El compromiso de Unidas Podemos era sacar adelante esta norma antes de final de año, algo que ahora, con las enmiendas sin pactar, no será posible.

El PSOE justifica su cautela

Podemos acusa al PSOE de incumplir sus compromisos pero los socialistas mantienen su posición. La ministra de Hacienda y vicesecretaria general del PSOE ha admitido que la tramitación de la ley pasa por "un momento difícil" y ha recordado que son los socialistas quienes la harían posible gracias a su mayoría parlamentaria. En este sentido, María Jesús Montero ha apostado por dar "seguridad jurídica" a esta ley, especialmente en lo relacionado con los menores. “No se trata de posiciones inmovilistas. Se trata de perseguir el interés general"; "cualquier otra consideración está fuera de lugar", ha asegurado.

"Sería inconcebible y lamentable que el PSOE se alíe con el PP"

A pesar de este nuevo choque de trenes, la dirección del PSOE deja abierto un espacio para el acuerdo. "El Gobierno y el PSOE consideran que tenemos muchos avances que seguir conquistando", ha insistido la ministra de Hacienda. Un optimismo que no comparte su socio de gobierno, mucho más beligerante. El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha cargado directamente contra los socialistas: "Es muy preocupante que el PSOE retrase el trámite con sus enmiendas". Y más: "sería inconcebible y francamente lamentable que el PSOE se alíe con el PP para recortar derechos de las personas trans". Esa posibilidad, la de que los socialistas intenten pactar con el PP para retocar la ley trans, de momento está descartada. Los populares han confirmado que el PSOE no se ha puesto en contacto con ellos: no quieren hablar de "nada", ha insistido su coordinador general, Elías Bendodo.